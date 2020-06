Im Landkreis ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie das Landratsamt mitteilt, starb ein Mann Mitte 80, der mit dem Virus infiziert war. Insgesamt sind damit nachgewiesenermaßen 74 Menschen aus dem Landkreis am oder mit dem Virus gestorben. Unterdessen sinkt die Zahl der Menschen, die aktuell an Covid-19 erkrankt sind. Das Landrats meldete am Sonntag den dritten Tag in Folge keine bekannte Neuinfektion. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis München seit dem ersten Fall liegt weiterhin bei 1421. Weil 1322 Patienten, bei denen der Beginn der Quarantäne mindestens 14 Tage zurückliegt, statistisch als genesen gelten, sind demnach aktuell nur noch 25 Landkreisbürger infiziert. Die tatsächliche Krankheitsdauer variiert allerdings, daher kann es in Einzelfällen sein, dass Personen auch nach Ablauf der zwei Wochen noch Symptome haben, andere Infizierte sind bereits nach wenigen Tagen wieder gesund.