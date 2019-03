10. März 2019, 21:47 Uhr Aktionstipp Brillen sammeln

Die Künstlerin Chris Bleicher sammelt wieder für die internationale Organisation "Brillen weltweit"

Die Künstlerin Chris Bleicher sammelt wieder für die internationale Organisation "Brillen weltweit" an diesem Montag, 11. März, von 10 bis 21 Uhr in ihrem Atelier an der Müllerstraße 43, UG (Nähe Sendlinger-Tor-Platz). Es können abgegeben werden: Brillen (jede Sehstärke, Bifokal-, Kinder-, Sonnenbrillen), Etuis, Hörgeräte, medizinische Hilfsmittel (z.B. Krücken, Gehstöcke), Rollstühle, Rollatoren. Vor und nach dem Termin gibt es Informationen über Annahmestellen unter www.peepart.com/brillen.html. Die Brillensammel-Zentrale sitzt in Koblenz, wo die Brillen gereinigt, desinfiziert und vermessen und nach Bedarf an die Ärmsten der Armen nach Afrika, Asien, Südamerika verschickt werden. Dadurch entstanden in Koblenz 30 Arbeitsplätze für Menschen mit Einschränkungen.