Das Ende der großen Ferien naht und der Landkreis München bietet zum Start in das am 14. September beginnende neue Schuljahr einen "Back to School"-Impftag an. Die Aktion findet am Montag, 13. September, in allen vier Impfzentren des Landkreises statt. Die Immunisierung ist ohne vorherige Registrierung und Terminabsprache möglich. Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren erhalten dabei nicht nur den Piks, sondern auch Freikarten für verschiedene Freizeitaktivitäten, wie etwa für die Jochen-Schweizer-Arena, das Autokino Aschheim, die Bavaria-Filmstadt, das Phönixbad Ottobrunn, das Freizeitbad Aquariush in Unterschleißheim sowie die Kinos Ottobrunn/Haar. Wer unter 16 Jahre alt ist, muss in Begleitung eines Elternteils kommen. Es besteht vor Ort die Möglichkeit für eine ausführliche medizinische Beratung. Alle unter 18-Jährigen werden ausschließlich mit Biontech oder Moderna geimpft, wie es die Ständige Impfkommission (Stiko) festgelegt hat.

"Eine Impfung gegen Covid-19 bedeutet mehr Sicherheit im Schulalltag und in der Freizeit, denn jede Immunisierung liefert einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie", so Landrat Christoph Göbel (CSU). Der "Back to School"-Impftag des Landkreises am Tag vor dem ersten Schultag gehört zur bundesweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft.