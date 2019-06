17. Juni 2019, 14:55 Uhr Forschung Mit Zeppelinen die Welt vermessen

Airbus testet über und in Aying ein neues, unbemanntes Luftschiff, mit dem die Landschaft dreidimensional kartografiert werden soll.

Daraus werden Modelle des Ortes erstellt, mit denen detailgetreue Virtual-Reality-Darstellungen angefertigt werden können.

Das elf Meter lange Luftschiff "Keiko" ist derzeit regelmäßig bei Probefahrten am Himmel zu sehen.

Von Martin Mühlfenzl

Es ist nur ein leichtes Surren, das zu hören ist. Dann kommt die Startfreigabe: "Clear for Takeoff" - und "Keiko" hebt seine Nase steil an, das Brummen der beiden Motoren mit einer Leistung von jeweils drei Kilowatt wird etwas lauter und der weiße Ballon zischt nach oben in den strahlend blauen Himmel über Aying, bis er die angepeilte Höhe von etwa 170 Metern über dem Feld erreicht hat.

Seit Mitte Mai bietet sich den Ayingern ein immer wiederkehrendes Schauspiel. Ein elf Meter langes Luftschiff, das seelenruhig und lautlos über der Gemeinde seine Bahnen zieht. Natürlich nur, wenn das Wetter passt; bei Regen oder Wind, der mit mehr als 20 Stundenkilometern daherkommt, bleibt Keiko im Hangar.

Den kennen mittlerweile auch einige Jugendliche aus dem Ort, die immer wieder vorbeischauen - und sich für das weiße, unbemannte Luftschiff interessieren. "Die lernen auch immer mehr dazu", sagt Robert Holder und lacht. "Sie lesen in Wikipedia nach, stellen uns Fragen und wissen mittlerweile auch, dass ein Luftschiff fährt und nicht fliegt."

Der Konzern Airbus testet über und in Aying ein neues, unbemanntes Luftschiff, mit dem die Landschaft dann von Juli an dreidimensional kartografiert werden soll. Daraus werden dann 3-D-Modelle des Ortes erstellt, mit denen detailgetreue Virtual-Reality-Darstellungen angefertigt werden können.

Genau genommen ist es ein "integriertes Team" aus acht Spezialisten, wie Projektleiter und Ideengeber Holder sagt. Eine "Operation Crew" bestehend aus Experten der Luft- und Raumfahrt, die eine Alternative zu Drohnen entwickeln wollen. "Und wir haben dabei starke Argumente", sagt Holder. "Luftschiffe sind im Gegensatz zu Drohnen supersicher, mit einem Niedrigrisiko in Hochrisikogebieten, und sie sind natürlich deutlich leiser."

An diesem Nachmittag in Aying bieten sich dem Team beste Bedingungen, nur ein lauer Luftzug ist zu spüren, und es herrscht strahlender Sonnenschein; am Horizont thront die Alpenkette, davor der Kirchturm von St. Andreas. Auch er wird einmal Eingang in die virtuelle Welt finden, mit einer Bodenauflösung von nur noch zwei Zentimetern, wie Holder sagt. "Das ist schon sehr detailliert. Eine Bodenauflösung von zwei Zentimetern heißt, dass ein Pixel im Modell dann auch zwei Zentimetern in der Realität entspricht."

Der Start wird manuell per Controller gesteuert, die Flüge absolviert das Gefährt meist per Autopilot. (Foto: Claus Schunk)

Bevor es an die Erstellung derart detailgetreuer 3-D-Modelle des Ayinger Ortsgebietes geht, steht für das Airbus-Team aber im Vordergrund, die Flugeigenschaften des Flugschiffs zu perfektionieren. Die Infrastruktur, die die acht Experten dafür brauchen, steht ihnen direkt am Sportplatz zur Verfügung. Dort haben sie ihren Hangar geparkt, einen Lkw-Container, in dem das Luftschiff "flugfertig" verstaut werden kann und vor Wettereinflüssen geschützt ist. Wenn in nicht allzu ferner Zukunft eine andere "Mission" an einem anderen Ort ansteht, werde der Hangar einfach auf einen Sattelschlepper verladen und an den Einsatzort gefahren.

Die Idee selbst sei in Friedrichshafen geboren worden, sagt Projektleiter Holder. Er selbst war dort längere Zeit tätig, in der "Stadt der Luftschiffe". "Dort gehören Luftschiffe wie selbstverständlich zum Stadtbild und lösen auch Begeisterung aus", sagt er. Ihm und seinem Team gehe es jetzt darum, "die Idee der althergebrachten, sicheren Technologie mit moderner Technik zu kombinieren".

1800 Meter Bis auf diese Höhe könnte das Flugschiff aufsteigen. Allerdings verlässt es ab 300 Metern den unkontrollierten Luftraum und würde dann in Bereiche vorstoßen, in denen auch Passagierflugzeuge unterwegs sind.

Auf einer kleinen Anhöhe in Sichtweite des Hangars hat die Crew ihre Bodenstation aufgebaut, einen kleinen, blauen Pavillon mit einer Biertischgarnitur und einer blauen Box. Darin befindet sich ein Laptop, mit dem die Techniker während des Flugs alle relevanten Systeme des Schiffs überprüfen.