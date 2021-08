Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Während auf Bundesebene derzeit vor allem noch über das Versagen der westlichen Allianz in Afghanistan debattiert und die Verantwortung der schwarz-roten Bundesregierung diskutiert wird, stellen sich Kommunalpolitiker im Landkreis München der Verantwortung, Geflüchteten aus dem Land Schutz zu bieten. Parteiübergreifend wird die Bereitschaft geäußert, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. "In einer Notlage ist es selbstverständlich, zu helfen", sagt etwa Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU).

Für Florian Schardt, Fraktionssprecher der SPD im Kreistag, ist es ebenfalls eine Selbstverständlichkeit, jetzt Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. "Wir sind jetzt in der konkreten Situation, helfen zu müssen", sagt Schardt. "Die Menschen haben dem Westen vertraut und schon deswegen darf man sie nicht im Stich lassen. Wir sind das den Menschen schuldig." Er sei sich auch sicher, dass sowohl beim Landkreis als auch den Kommunen die Bereitschaft vorhanden sei, Schutzsuchende aufzunehmen, würdig unterzubringen und zu betreuen. "Und wir als Landkreis können das auch", sagt Schardt.

Diese Bereitschaft bekräftigt Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV). "Ich jedenfalls werde keinen Menschen hängen lassen", sagt sie. "Wenn jemand vor meiner Türe steht, werde ich ihm diese nicht zuschlagen, und wenn wir helfen können, werden wir auch helfen." Dies habe ihre Gemeinde bereits im Jahr 2015 bewiesen, als große Fluchtbewegungen Tausende Menschen auch in den Landkreis brachten: "Wir waren eine der ersten Kommunen, die eine Unterkunft für 70 Menschen aufgebaut haben."

Mit wie vielen Schutzsuchenden diesmal und zu welchen Zeitpunkt zu rechnen sei, könne aber noch nicht abgeschätzt werden, so die Sauerlacher Rathauschefin. Aus ihrer Sicht müssten zudem in der Region um Afghanistan, in Nachbarländern Strukturen geschaffen werden, um dort Geflüchtete sicher und menschwürdig unterzubringen.

Dass Deutschland jetzt in einer besonderen Verantwortung stehe, sagt die Grünen-Landtagsabgeordnete Claudia Köhler, die in Unterhaching bereits viel mit afghanischen Flüchtlingen zu tun hat und diese auch in Arbeit gebracht hat. "Es braucht jetzt Solidarität von allen mit den Menschen. Auch die Kommunen und Landkreise müssen helfen", sagt Köhler. "Viele haben in Afghanistan bei diesem Einsatz mitgeholfen, diese Menschen darf man doch nicht hängen lassen." Jetzt habe die Rettungsaktion vor Ort oberste Priorität, sagt die Abgeordnete und versucht, ein bisschen Optimismus zu verbreiten: "Wir hoffen natürlich, dass es viele raus schaffen."

Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) sagt, vor allem Frauen und Kinder aus Afghanistan bräuchten jetzt einen "sicheren Hafen auf Zeit". "Natürlich müssen wir helfen und dürfen die Menschen nicht mit dem neuen Gewaltregime alleine lassen", so Böltl. Gleichzeitig, sagt der Christsoziale, müssten "bereits abgelehnte Asylanträge von Geflüchteten aus anderen Regionen jetzt umso schneller vollständig abgearbeitet werden, damit Kapazitäten für bedrohte Menschen aus Afghanistan frei werden".

Sein Ottobrunner Amtskollege Loderer bringt für seine Kommune ein konkretes Projekt ins Spiel. Wenn tatsächlich Schutzsuchende aus Afghanistan in den Landkreis kommen, könne er sich vorstellen, das derzeit leer stehende Hotel Pazific in seiner Gemeinde "vorübergehend" als Unterkunft zu nutzen - "für maximal zwei Jahre", wie Loderer sagt. Denn eine Notlage, sei "immer nur temporär".

SPD-Fraktionschef Schardt fordert indes eine ehrliche und ideologiefreie Debatte über Migration in Deutschland. Es müsse offen und ehrlich über die Themen Flucht und Migration gesprochen werden, sagt der Sozialdemokrat: "Nicht immer erst dann, wenn auf der Welt etwas passiert." Es brauche das Vertrauen der Menschen, dass die Politik diesen wichtigen Bereich im Griff habe.

Dass dies im Falle Afghanistan nicht gegeben ist, beschäftigt auch Sauerlachs Bürgermeisterin Bogner, die kritisiert, dass die Kommunen jetzt wieder die Scherben zusammenkehren müssten, die von der Bundespolitik angerichtet worden seien. "Denn es ist klar, dass wir als Kommunen die Menschen unterbringen müssen, wer soll es denn sonst machen?", sagt Bogner.

Ein Angebot zur Unterbringung von Geflüchteten gibt es seitens der Landeshauptstadt: Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) hat dem Bund erklärt, dass München 260 Menschen aus Afghanistan aufnimmt - Grüne und CSU haben dem zugestimmt.