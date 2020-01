In vielen Kommunen des südlichen Landkreises ist es um die ärztliche Versorgung offenbar nicht zum Besten bestellt. Aus diesem Grund hat sich Landrat Christoph Göbel (CSU) jetzt in einem offenen Brief an die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml gewandt und sie aufgefordert, ihren "Einfluss auf die Vergabe von Kassenzulassungen gerade im hausärztlichen Bereich geltend zu machen". Es müsse von einer "stark schematisierten zentralen Berechnungsgrundlage abgewichen werden". Zwar werde von der Kassenärztlichen Vereinigung stets vorgerechnet, dass es im Raum München eine Überversorgung mit Allgemeinmedizinern gebe, so der Landrat, doch erfahre er häufig von Fällen, in denen etwa älteren kranken oder gehbehinderten Menschen keine Betreuung in Wohnortnähe zur Verfügung stehe. Auch höre er immer häufiger von Arztpraxen, die wegen Überlastung oder der "komplizierten kassenärztlichen Abrechnungsmodalitäten" keine Patienten mehr aufnähmen. Diese habe zur Folge, dass bei Überschreitung eines vorgegebenen Rahmens für die Behandlung von Patienten mit Abstrichen in der Vergütung gerechnet werden müsse. "Mir ist bewusst, dass auf landes- oder gar kommunalpolitischer Ebene kaum Chancen bestehen, die vielfältigen Probleme des bundesweiten kassenärztlichen Abrechnungssystems zu beseitigen", schreibt Göbel. Dennoch hoffe er auf eine Flexibilisierung.