Die Schulen im Landkreis tun alles dafür, den Präsenzunterricht auch unter Pandemiebedingungen aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht von Wissenschaftlern der Bundeswehruniversität in Neubiberg können Luftfiltergeräte dazu beitragen, die Virenbelastung in der Klassenzimmerluft niedrig zu halten. Doch nicht alle Kommunen sind überzeugt vom Nutzen der Geräte. Weder in Kirchheim noch in Garching und Oberhaching konnten sich die Gremien dazu durchringen, einheitlich für alle Schulen in kommunaler Zuständigkeit Luftfilter anzuschaffen. Allerdings sollen die Klassenzimmer zum Teil CO₂-Sensoren erhalten, die verbrauchte Luft anzeigen.

Wie Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) am Dienstag im Gemeinderat erläuterte, folgt Kirchheim dem empfohlenen Vorgehen: In jedem einzelnen Klassenzimmer werde geprüft, ob ausreichend gelüftet werden kann. Ist das in einem bestimmten Raum nicht der Fall, werde für diesen ein Gerät angeschafft. "Nur dann kann der Kauf gefördert werden", sagte Böltl. Nach Angaben der Verwaltung können alle Klassenzimmer der gemeindlichen Grundschulen durch das Öffnen von Fenstern und Türen ausreichend belüftet werden. Würde die Gemeinde dennoch Filtergeräte anschaffen, müsste sie die Kosten vollständig übernehmen; Böltl schätzte die Summe auf 170 000 Euro. Der Bürgermeister warnte zugleich vor unerwünschten Nebeneffekten der Filteranlagen: Sie könnten möglicherweise ein "trügerisches Sicherheitsgefühl" schaffen. "Kein Gerät ersetzt die Masken, den Abstand und das regelmäßige Lüften", sagte Böltl.

Der Gemeinderat stimmte daher gegen den Kauf der Anlagen. Gerd Kleiber (Volt) merkte jedoch an, dass das häufige Lüften im kalten Winter zunehmend zum Problem werden könne. "Wir sollten daher auch über Alternativen nachdenken." Kleiber verwies auf eine Neuentwicklung des Max-Planck-Instituts: eine einfache und günstigere Lüftungsanlage, die nach Angaben der Forscher 90 Prozent der Aerosole aus der Raumluft entfernen kann. Böltl versicherte, die Anregung prüfen zu lassen. Auch einen Vorschlag von Ilse Pirzer (SPD) griff der Bürgermeister auf: Die Verwaltung soll sich mit der Möglichkeit beschäftigen, CO₂-Messgeräte in den Klassenzimmern aufzustellen. Diese könnten nach Aussage Pirzers helfen, besser zu erkennen, wann gelüftet werden muss.

Auch der Garchinger Bauausschuss diskutierte am Dienstagabend darüber, inwieweit es sinnvoll und gegeben sei, die beiden städtischen Grundschulen sowie die Max-Mannheimer-Mittelschule mit Luftreinigungsgeräten auszustatten. Es sei nicht einfach, eine Entscheidung dazu zu treffen, sagte Götz Braun, der den Prüfantrag als Vorsitzender der SPD-Fraktion in Garching eingebracht hatte, nach der Sitzung. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch so viele Fragezeichen."

Die insgesamt 70 Klassen- und Fachräume in den Garchinger Schulen können nach Einschätzung der Verwaltung alle gut belüftet werden. Die Stadt müsste mobile Luftfilter also aus eigener Tascher zahlen - Kostenpunkt circa 315 000 Euro netto, zuzüglich Betriebskosten. Die Mitglieder des Bauausschusses wollten dies nicht pauschal empfehlen, zumal einige Zweifel hatten, ob die kühlschrankgroßen Geräte nicht im Schulalltag zu laut sind. Die endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat am 25. November.

Auch in Oberhaching wollten Grüne und FDP einen Dringlichkeitsantrag stellen, um das Thema kurzfristig im Gemeinderat am Dienstag zu behandeln. Zu kurzfristig, wie die Verwaltung befand, die den Antrag einen Tag vor der Sitzung erhalten hatte. Auch weil es immerhin um eine Investitionssumme von etwa einer Dreiviertelmillion Euro ginge, wollte man alle Klassenzimmer in den Oberhachinger Schulen mit solchen Geräten bestücken. Daher soll eine Abstimmung zunächst in den Hauptausschuss und dann in den nächsten Gemeinderat. Geräte, für die es Geld vom Freistaat gibt, weil in einigen Räumen keine ordentliche Lüftung möglich ist, sind laut Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) schon bestellt worden. Schelle sieht die Nutzung von Lüftungsgeräten aber skeptisch.

"Luft ist ein schwieriges Medium, und was hilft, ist lüften", sagte er. Die Geräte seien laut, die Sicherheit trügerisch. "Jeder wünscht sich eine Kiste, die man in den Raum reinstellt, und dann ist das Virus weg. Aber so ist das nicht", sagte Schelle. Man müsse erst einmal schauen, was wirklich Sinn ergebe.