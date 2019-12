Dass es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Neubiberg geben soll, das wollte Franziska Zeller von der Jungen Union nicht auf sich sitzen lassen. Also entschloss sich Zeller kurzerhand, ein - wie sie es nennt - "etwas anderes Weihnachtsfest" auf die Beine zu stellen. Es soll am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, auf dem Rathausparkplatz in der Hauptstraße 13 stattfinden.

"Ich veranstalte dieses Fest, um hervorzuheben, was Neubiberg selbst zu bieten hat und wie viele tolle Menschen sich hier engagieren", sagt Zeller. Organisatorisch ist bereits alles eingetütet. Die Genehmigungen der Gemeinde liegen vor. Und auch die Teilnehmer stehen fest. "Es wird ein Weihnachtsfest, kein typischer Weihnachtsmarkt, denn hauptsächlich werden Neubiberger Gewerbetreibende und Vereine und Institutionen vor Ort sein", sagt Zeller. Nach ihren Angaben werden etwa die Freiwillige Feuerwehr Neubiberg, der Umweltgartenverein Neubiberg, das Geschäft "Vom Fass" und Marion Jäger mit einem Schmuckstand vertreten sein. Die örtlichen Grünen werden an einem Stand Glühwein ausschenken, die örtliche CSU wird Crêpes anbieten. Als ein Highlight nennt Zeller ein kleines Zelt, in dem Mitglieder des Umweltgartenvereins Weihnachtsgeschichten für Kinder vorlesen. Das Weihnachtsfest soll am Samstag von 12 Uhr bis 22 Uhr dauern und am Sonntag dann von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Seit ein paar Wochen ist endgültig klar, dass es die traditionelle Weihnachtsdult heuer nicht geben wird. Norbert Strama und Michaela Ehrenberger, die sie einige Jahre organisiert hatten, gaben im Februar bekannt, dass sie das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten könnten. Sechs Wochen vor dem Termin, an dem der Weihnachtsmarkt sonst immer stattfand, beantragte die CSU-Fraktion, dass die Gemeinde einspringen und die Organisation übernehmen soll. Bürgermeister Günter Heyland von den Freien Wählern fand das zu spät, der Gemeinderat lehnte den Antrag ab.