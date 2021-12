Von Claudia Wessel

Wenn Sylvia von Nolcken Dienst im SZ-Hochhaus in Berg am Laim hatte, musste man seltsamerweise immer wieder in ihrem Büro einkehren. Man brauchte dringend einen Briefumschlag, den die Redaktionsassistentin in ihrem Rollschrank aufbewahrte. Oder man suchte einen neuen Schreibblock, ein Päckchen gelbe Notizzettel, einen Stift. Na, und wenn man schon da war, dann wagte man es natürlich auch, bei dem bereitgestellten Plätzchenteller zuzugreifen. Natürlich dezent, nicht gleich eine ganze Handvoll. Vielleicht eine Nussecke, eines von den von Sylvia von Nolcken "Onkel Ottos Schwarz-Weiß-Gebäck" getauften kleinen Schachbrettern, einen Baltischen Pfefferkuchen oder ein Vanillekipferl. Besonders glücklich war man, wenn noch ein paar "Hausfreunde" hervorblitzten. Diese bestehen aus Mürbeteig und werden mit drei Schichten von süßer Masse verfeinert. Zuerst eine Schicht Marmelade. Dann eine Schicht Marzipan, und damit diese haltbarer wird, noch eine Schicht Schokolade. Getoppt wird die Kreation mit einer Walnuss.

Die Werke von Sylvia von Nolcken waren einfach die Krönung. Während man bei sonstigen Plätzchentellern oft die einen mag, die anderen nicht, galt bei den von ihr gebackenen Kreationen: Sie waren alle umwerfend und schmolzen auf der Zunge dahin. Auf diesen Genuss muss die Redaktion für den Landkreis München nicht nur verzichten, weil die meisten der Redakteure derzeit im Home-Office arbeiten, sondern auch, weil Nolcken inzwischen 71 Jahre alt und Rentnerin ist. Ob sie wohl überhaupt noch backt? Ein Anruf bei ihr in Gaißach ergibt: Ja! Und noch immer erschafft sie Minimum 20 verschiedene Sorten. Allerdings muss sie sich am Telefon erst einmal entschuldigen. "Ich habe erst sechs Sorten gebacken." Der Grund für diese Verzögerung war die Corona-Erkrankung der Hobby-Bäckerin. Trotz zweifacher Impfung hatte es sie erwischt. Ein Gutes hatte das Ganze: Die bereits geplante Booster-Impfung war nicht mehr nötig, da sie nun neue Abwehrkräfte gebildet hatte.

Großes Glück im Pech der Erkrankung war auch, dass der Geschmackssinn nicht beeinträchtigt wurde. Daher steht nun nach der Genesung dem weiteren Backen nichts mehr im Wege. Aber wer isst denn nun die Plätzchen, fragt man ein wenig neidisch. Die ganze Verwandtschaft, erfährt man, und die Schmankerl werden auch per Post bis nach Hamburg versandt.

Zur Marathon-Bäckerin geworden ist Sylvia von Nolcken übrigens auch durch eine Zeitung, nämlich die Rheinzeitung, wo sie früher arbeitete. Dort gab es einen Wettbewerb. Leser sollten ihr bestes Plätzchenrezept einsenden. Sylvia von Nolcken sollte helfen, den Preisträger zu ermitteln. "Aber da muss man das doch erstmal nachbacken", sagte sie. So fing alles an. Ach ja, sollte es sich ergeben, dass vielleicht doch noch ein kleines Packerl übrig ist: gerne ins Home-Office liefern.

Die stade Zeit ist dieses Jahr eine fade Zeit. Mit dieser Serie versucht die SZ, jeden Tag wenigstens ein bisschen Licht in den Advent zu bringen.