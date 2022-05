Von Udo Watter, Planegg

Auch wenn eine von Shakespeares berühmtesten Komödien "Viel Lärm um nichts" heißt - im Theater geht es oft um alles. Als Bretter, die die Welt bedeuten, kann sich dort das ganze Spektrum menschlicher Gefühle und Schicksale entfalten, ob in Form der Tragödie, Komödie oder Tragikomödie. Freilich hat es die Bühnenkunst zunehmend schwerer in einer Zeit, in der die Sucht nach permanent verfügbarem, kurzweiligem Entertainment dominiert und in den sozialen Medien mit Leidenschaft viel Lärm produziert wird, der nichts bedeutet.

In der neuen Spielzeit der vom Kulturforum Planegg organisierten Theaterreihe im Kupferhaus gibt es dagegen vier Gelegenheiten, Inszenierungen zu sehen, die Tiefgang, Niveau und Poesie versprechen. Molières Komödie "Die Streiche des Scapin" (14. Oktober), der mysteriöse Charakter Jennerwein (10. Dezember), der atemberaubende Aufstieg und Fall der Lehman Brothers (28. Januar 2023) und "Das Wintermärchen" (18. März 2023) von ebenjenem Shakespeare. Vor jeder Vorstellung gibt es eine Werk-Einführung (Beginn 19.15 Uhr). Dramaturgen, Regisseure oder Schauspieler erzählen über das Stück oder informieren über Hintergründe und Entstehung. Der Abo-Verkauf im Rathaus Planegg beginnt an diesem Donnerstag, 2. Juni.

"Durch die unsteten Zeiten, die vielen Änderungen und Veranstaltungsabsagen, die durch Corona entstanden sind, haben wir doch einige Abonnenten verloren", konstatiert Sabine Schopp vom Kulturforum. Das gilt bekanntermaßen nicht nur für Planegg, vielerorts tut sich das potenzielle Publikum noch schwer mit einem Comeback.

Dabei lohnt sich ein Abo natürlich auch finanziell. Auch schriftliche Bestellungen sind möglich. Das Bestellformular ist unter www.kulturforum-planegg.de abrufbar. Der Abo-Preis beträgt 90 Euro für alle vier Vorstellungen. Für theaterinteressierte Teenager bis 18 Jahre gibt es das Jugend-Abo für nur 36 Euro.

Wer es vorzieht, sich musikalisch inspirieren und bewegen zu lassen, hat zudem die Option, das Abo für die Klassik-Konzertreihe (fünf Veranstaltungen) im Kupferhaus Planegg (oder online) zu erwerben. In der kommenden Saison gastieren das Hamburger Bläserquintett (23. September), das Duo aus Violinist Ulf Schneider und Pianist Jan Philip Schulze (18.November), die vier versierten Schlagwerker von Elbtonal Percussion (27. Januar 2023), Claudio Bohórquez (Violoncello) und Pianist Péter Nagy (3.März 2023) sowie Stefan Temmingh, einer der gefragtesten Virtuosen der Blockflöte, mit seinem Barockensemble The Gentleman's Band (28. April 2023) im Würmtal. Der Abo-Preis für alle fünf Konzerte liegt bei 95 Euro. Weitere Informationen über https://www.kulturforum-planegg.de.