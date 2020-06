Da dürfen sich Beni und Kili schon was drauf einbilden. Ihre Freunde Sandra, Veri, Rupi, Marci, Luki, Robin und Domi haben sich nicht lumpen lassen und tief in die Tasche gegriffen, um die beiden bei ihrem Abiturprüfungen moralisch zu unterstützen. Die sieben Ehemaligen des Höhenkirchner Gymnasiums haben nicht einfach die junge Tradition aufgegriffen und ein selbstgemaltes Plakat an den Zaun der Schule gehängt, um ihre Freunde im Prüfungsstress den Rücken zu stärken. Sie buchten gleich eine Großplakatwand am Höhenkirchner Bahnhof, direkt gegenüber dem Eingang zur Schule, deren Tagespreis der Vermieter am Gleis 1 immerhin mit 12,10 Euro angibt. Und bis so ein Abitur bestanden ist, zieht sich das schon ein paar Tage hin. Die schriftlichen Arbeiten wurden im Mai geschrieben, aber jetzt erst geht es in die mündlichen Prüfungen. Und da heißt es, sich nicht von der Aufregung um das Coronavirus anstecken zu lassen: "Ob Virus oder Keim. Das Abi wird euch sicher sein", geben die Freunde, die voriges Jahr ihr Abitur unter anderen Bedingungen bestanden, Beni und Kili mit auf den Weg.