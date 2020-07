Die Corona-Pandemie durchkreuzte nicht nur die Prüfungsvorbereitung der Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr, auch die Zeugnisvergabe und der Abiball, die Höhepunkte ihrer gesamten Schullaufbahn, finden nun gar nicht oder Ende dieser Woche nur in kleinem Rahmen statt. "Die Jahrgangsstufensprecher unserer Kurse haben den Abiball schon lange im Voraus geplant. Aber das wurde jetzt natürlich alles abgesagt", sagt etwa Katja Gutknecht, Abiturientin aus Kirchheim. Die Gymnasiasten hatten den Augustinerkeller in München gebucht, doch durch die Auflagen wird ihnen nicht nur dieser Plan, sondern auch sämtliche Alternativen durchkreuzt. Schließlich schlugen die Lehrer vor, die Zeugnisvergabe vormittags in einem kleinen Rahmen in der Aula zu veranstalten und in verschiedenen Zeitslots den Schülern ihre Zeugnisse verleihen. Zudem wird nur eine beschränke Anzahl an Familienmitgliedern an der Feier teilnehmen können. Vergleichbar mit Veranstaltungen früherer Jahrgänge ist das nicht.

Auch am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim stand die Abschlussveranstaltung lange in den Sternen. Lehrer, Schüler und Eltern haben sich ausgetauscht und gemeinsam überlegt, was umsetzbar ist und was nicht. "Nachdem es aber die Feier der Schüler ist, sollen diese auch letztlich entscheiden, wie sie ihr Abitur feiern wollen", sagt die stellvertretende Direktorin Greta Schicker. Schließlich verständigte man sich hier ebenfalls darauf, die Abiturzeugnisse in fünf verschiedenen Zeitfenstern in einer jeweils zweistündigen Feier am Freitag und am Samstag zu überreichen. Auch die Schulleiterin des Lise-Meitner-Gymnasiums Unterhaching, Michaela Trinder, wird ihre Abirede am Freitag fünfmal hintereinander halten müssen. Mit allen Schülern im Fußballstadion zu feiern wurde von den Behörden nicht gestattet.

Das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar wiederum teilt heuer den Abiturjahrgang in zwei Gruppen. "Durch die zeitliche und räumliche Trennung der Schüler und Gäste können die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Wir versuchen die Feier in diesem Jahr trotz der Bedingungen so feierlich wie möglich, aber auch so kurz wie möglich zu gestalten", sagt Schulleiterin Gabriele Langner. Der Ablauf der Abschlussfeier wird ähnlich wie in den Jahren zuvor sein. Nach einem Gottesdienst als Auftakt findet die Zeugnisverleihung in der Sporthalle in Haar statt. Es wird jedoch Eingangskontrollen geben, damit die vorgegebene Personenanzahl nicht überschritten wird. "Schüler und Lehrer kriegen weniger Redezeit als üblich. Auch können wir dieses Jahr keine Ehrengäste bei uns haben", so Langner. "Aber unserer Schule war es einfach wichtig, dass dieser besondere Tag und der Abschluss eines langen Schulwegs möglich ist, ohne die Gesundheit der Schüler und Gäste zu gefährden".

Doch nicht nur auf den Abiball, auch auf die Mottowoche, den Abistreich und die Abschlussfahrt müssen die Schüler in diesem Jahr verzichten. Durch die Quarantänezeit wurden die Prüfungen nach hinten verlegt. Und Reisen ins Ausland waren bis vor kurzem nur schwer planbar. "Viele meiner Mitschüler fangen im August ja auch schon mit ihrer Ausbildung an. Das alles neu zu organisieren wäre jetzt viel zu knapp", sagt Gutknecht.

Die letzten Monate, die Zielgerade zum Abitur verlief für die Schüler der Abschlussklassen eher holprig. "Man hing eigentlich ständig in der Luft. Ich habe mir zwar immer wieder Lernpläne geschrieben, aber diese wurden durch jede neue Nachricht und jede neue Regelung meistens nach kurzer Zeit wieder über den Haufen geworfen", sagt Gutknecht. Der Abiball ist für viele ein Höhepunkt der gesamten Schulzeit. Ob die Feierlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, sei ungewiss.