An den meisten Tagen im Jahr braucht man in der Sporthalle keinen Duden. Am Mittwochvormittag war das anders. Da waren die Schülerinnen und Schüler möglicherweise ganz froh, zwischen Handballtoren und Sprossenwand das eine oder andere Wort in dem dicken gelben Wälzer nachschlagen zu können. Denn statt Sportunterricht stand mit der Klausur in Deutsch die erste schriftliche Abiturprüfung auf dem Terminplan der Zwölftklässler. In der Sportarena am Utzweg in Unterhaching, wo sich sonst Volleyballer die Bälle zuspielen, brüteten die Abiturienten des Lise-Meitner-Gymnasiums über den Aufgaben. Am Freitag folgt ein frei wählbares Prüfungsfach, am kommenden Dienstag Mathematik.