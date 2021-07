Von Sebastian Franz und Tatjana Tiefenthal, Garching/Haar/Ottobrunn

Wenn der Schulleiter dreimal spricht, dann ist Abizeugnis-Verleihung während Corona. Wie am Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching. Dort erhalten die 110 erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten wie überall in Bayern am Freitag ihre Zeugnisse. Allerdings in drei Gruppen, grob aufgeteilt nach Ortschaften und Freundeskreisen. Dreimal jeweils 90 Minuten sind geplant, bei hoffentlich gutem Wetter im Innenhof. So darf jeder Absolvent vier weitere Personen mitbringen - vorbehaltlich Impfnachweis, negativem Test oder Schnelltest unter Aufsicht direkt am Eingang zur Schule.

In jedem Zeit-Slot wird jeweils ein anderer Bürgermeister eine Rede halten, der Schulleiter hingegen dreimal dieselbe. Das Konzept bewährte sich bereits vergangenes Jahr, damals noch ohne Impfungen und Tests, berichtet Oberstufenkoordinatorin Alexandra Pomsel. Dieses Jahr ist die Verleihung somit noch einmal sicherer für alle Beteiligten. Ein Abi-Ball findet allerdings auch 2021 nicht statt.

Anders am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar. Auch dort erhalten die Absolventinnen und Absolventen ihre Abiturzeugnisse am Freitag. Am kommenden Montag, 19. Juli, steht für die 113 Abiturienten allerdings auch ein Abi-Ball an, den die Schüler selbst organisiert haben. Antonia Holzhauser und ihr Orga-Team haben bereits 2019 begonnen, den Ball zu planen. Seit März 2020 ging jedoch erst einmal nichts mehr voran - aus den bekannten Gründen. Im Mai dieses Jahres zeichnete sich ein leichter Hoffnungsschimmer ab, und plötzlich musste alles schnell gehen.

Nun gibt es einen Abi-Ball über zwei Stockwerke, jeweils mit Live-Übertragung aus dem anderen Stockwerk. Da aufgrund der Pandemie im Vorfeld einige Aktionen ausfielen, um Geld zu sammeln, wurden die Kosten von der Jahrgangsstufe gemeinsam aufgefangen: Jedes Jahrgangsstufenmitglied steuerte 25 Euro bei, dazu kommt der Erlös der Tickets. 400 gab es davon, bei 113 Abiturienten erscheint klar, wie viele Gäste jeder mitbringen kann. "Manche von uns kommen nur mit ihren Eltern, andere bringen sieben oder acht Freunde mit", erzählt Holzhauser. Schlussendlich sei alles aufgegangen, da sich die meisten solidarisch gezeigt hätten. Da behaupte noch jemand, Schule bereite nicht auf das echte Leben vor. In den Sternen steht, ob es eine Afterparty geben wird. In den Sternen stehen aber auch die Namen der Abiturienten. Denn statt einen klassischen Abi-Streich zu spielen, haben die EMGler einen "Walk of Fame" auf dem Schulgelände angelegt. Initiator Johannes Sonnenstatter berichtet: "Sogar die Schulleitung ist stolz auf uns." Wie Abi-Streiche gemeinhin ablaufen, wisse man ja.

Am Gymnasium in Ottobrunn werden die Gymnasiasten für die Zeugnisvergabe am Freitag in zwei Gruppen aufgeteilt. Allerdings alphabetisch, auf bestehende Freundeskreise wird keine Rücksicht genommen. Zwei Angehörige als Begleitung sind pro Schüler möglich - dies sind meist die Eltern; Geschwister können dann nicht dabei sein. Für die Verwandten, die zuhause bleiben müssen, wird die Zeugnisvergabe in einem Livestream übertragen. "Ich habe drei Brüder, die können leider nicht teilnehmen. Das ist sehr schade", schildert Abiturient Alexander Wolters seine Situation. Auch bei Marc Rodig werden bei der Verleihung nur die Eltern zugegen sein. "Meine Schwester und meine Großeltern schauen sich das Event per Livestream an", sagt der ehemalige Schüler.

Ob, wann und wie ein Abi-Ball stattfinden kann, steht in Ottobrunn noch nicht fest. Normalerweise würde die Feier ein paar Tage nach der Zeugnisvergabe über die Bühne gehen; das wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht möglich sein. Bei einer Verschiebung des Balls ist unklar, wie viele Schüler noch daran teilnehmen können. "Es ist die Frage, wer dann noch in Ottobrunn ist", erklärt Wolters. Eine Abi-Fahrt hat es hingegen schon gegeben, mit dem Bus ging es nach Kroatien. Allerdings sind nur wenige Schüler mitgefahren, da auch hier die Umsetzung lange unklar war. "Einige Schüler waren auch mit dem Hygienekonzept nicht einverstanden", erinnert sich Rodig.

Trotz der Ungewissheit und den Einschränkungen haben beide Schüler Verständnis für die Situation. "Ein Abi-Ball wäre ein cooler Abschluss der Schulzeit, aber so wie es jetzt ist, ist es vernünftiger", meint Rodig. "Einen Abi-Streich hätte ich allerdings schon gerne gemacht." Das Urteil über das letzte Schuljahr fällt trotz alldem positiv aus. Marc Rodig: "Ich fand es gut. Durch Corona sind im zweiten Halbjahr einige Klausuren weggefallen, das war eine große Entlastung. Außerdem waren wir die einzige Stufe an der Schule und die Stimmung war super."