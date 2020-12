Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Sauerlach in verkehrte Richtung auf die A 995 eingebogen. Nachdem er seinen Fehler bemerkt hatte, stellte er seinen Wagen etwa einen Kilometer weiter, an der Überleitung zur A 8, aus seiner Sicht rechts in den Grünstreifen. Ein anderer Autofahrer sicherte mit seinem Fahrzeug die Gefahrenstelle und nahm dem Münchner die Autoschlüssel ab.