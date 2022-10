Mit einer lebensgefährlichen Stichwunde ist ein Lastwagenfahrer auf einem Parkplatz an der A99 bei München in seinem Führerhaus gefunden worden. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend waren die Rettungskräfte alarmiert worden: Ein Lkw-Fahrer liege verletzt in einem Führerhaus am Parkplatz Vaterstetten-Ost. Die Polizisten nahmen dort einen mit einem Messer bewaffneten Tatverdächtigen fest. Nach aktuellem Kenntnisstand sind das Opfer und der Festgenommene bei derselben Spedition angestellt: Dass sie sich daher kennen, sei wahrscheinlich, erläuterte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Motiv des Tatverdächtigen sei bislang unklar.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen. Er kam in Untersuchungshaft. Beide Männer stammen aus Rumänien.