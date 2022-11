Weil der Fahrer eines Lastwagens offenbar die Kontrolle über seinen Anhänger verloren hatte, hat sich am Freitagabend das Gespann auf der Autobahn A99 nahe Unterföhring überschlagen. Drei Personen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 48-Jährige mit dem Lkw gegen 19.15 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart, auf dem Anhänger hatte er Baumaschinen geladen. Auf der dritten der vier Fahrstreifen kam es dann zu dem Umfall, an dem kein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Sowohl der Lastwagen als auch der Anhänger lagen auf der Seite, als die Fahrzeuge zum Stillstand kamen. In dem Lkw befanden sich zwei Begleiter im Alter von 27 und 45 Jahre, die Abschürfungen erlitten, während sich der Fahrer eine Kopfplatzwunde zuzog und zur weiteren Untersuchung in ein Münchener Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 30 000 Euro, da neben den beschädigten Wagen und Anhänger auch die Fahrbahn beeinträchtigt wurde.