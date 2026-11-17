Wegen des Abbruchs einer Brücke wird die A99 zwischen den Autobahnkreuzen München-Süd und München-Ost am Wochenende komplett gesperrt. Was das für Autofahrer und Anwohner bedeutet – und wie sich die Rettungskräfte vorbereiten.

Von Iris Hilberth und Sabine Wejsada, Haar