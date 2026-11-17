Die A99 dürfte die bekannteste Autobahn in Bayern sein. Nicht weil sie besonders lang wäre oder durch eine besonders schöne Landschaft führen würde. Sondern weil sie fast immer stark befahren ist. Das weiß man sogar überall auf der Welt. So erzählt es Achim Schregle.
AutobahnsperrungChaostage mit Ansage im Münchner Osten
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Wegen des Abbruchs einer Brücke wird die A99 zwischen den Autobahnkreuzen München-Süd und München-Ost am Wochenende komplett gesperrt. Was das für Autofahrer und Anwohner bedeutet – und wie sich die Rettungskräfte vorbereiten.
Von Iris Hilberth und Sabine Wejsada, Haar
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