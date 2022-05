Für den achtstreifigen Ausbau der Autobahn A99 zwischen Aschheim und Kirchheim haben die Erdarbeiten begonnen. Dazu werden zunächst im Bereich der zukünftigen Verbreiterung der Oberboden abgeschoben sowie die Fundamente für die Schilderbrücken der Verkehrsbeeinflussungsanlage errichtet. Wie die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, müssen für die sich derzeit im Bau befindenden Bauwerke, Autobahnüberführung Erdinger Straße und die Autobahnüberführung an der Anschlussstelle Kirchheim (Staatsstraße 2082), Traggerüste eingebaut werden. Daher müssen Autofahrer in den vier Nächten von Donnerstag, 12. Mai, bis Montag, 16. Mai, an der Anschlussstelle Kirchheim mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Der durchgehende Verkehr auf der A 99 kann auch während dieser Arbeiten weiter auf der Autobahn fließen. An der Anschlussstelle Kirchheim werden jedoch in einzelnen Nächten Rampen teilweise gesperrt. Der Verkehr wird dann lokal über den Kreisverkehr am Ortseingang Kirchheim beziehungsweise über das Gewerbegebiet Aschheim umgeleitet. Am darauf folgenden Wochenende vom 20. Mai bis zum 22. Mai werden die Traggerüste des Bauwerks Erdinger Straße eingebaut werden. Der durchgehende Verkehr auf der A 99 kann auch während dieser Arbeiten weiter auf der Autobahn fließen. Der gesamte Verkehr wird allerdings während der nächtlichen Arbeiten auf einer Autobahnseite geführt. Die Anzahl der Fahrspuren wird dabei reduziert. Diesmal kommt es an der Anschlussstelle Kirchheim in einzelnen Nächten zu teilweisen Rampensperrungen. Dort wird der Verkehr über die östliche Umgehung Aschheim zur Anschlussstelle Aschheim umgeleitet. Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

Für den Sommer kündigt die Autobahn GmbH bereits eine weitere Sperrung an. Am ersten Augustwochenende wird die östliche Umgehungsstraße nicht befahrbar sein, da hier eine Entwässerungsleitung gebaut wird.