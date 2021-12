Im morgendlichen Berufsverkehr ist am Montag ein Auto auf der A 99 in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei war die 41 Jahre alte Fahrerin gegen 7.45 Uhr auf dem Autobahnring in Richtung Salzburg unterwegs, als sie bei Aschheim eine Rauchentwicklung an ihrem Wagen bemerkte. Sie stellte ihr Fahrzeug an der nächsten Nothaltebucht ab und brachte sich in Sicherheit. Unmittelbar danach fing das Auto Feuer und brannte aus. Während die Freiwillige Feuerwehr Unterföhring den Brand löschte, war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Verletzt wurde niemand.