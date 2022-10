Weil er am Steuer das Bewusstsein verloren hat, ist ein 85-Jähriger am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen von der A 8 abgekommen. Der Mann aus dem Landkreis München war laut Polizei gegen 7.20 Uhr in Richtung Salzburg unterwegs und überholte gerade einen Sattelzug, als er kurz vor der Rastanlage Hofolding die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses streifte die Zugmaschine des Lkw, drehte sich und schoss anschließend fast 200 Meter über den Grünstreifen und durch einen Wildschutzzaun, bis es an einem Baum zum Stehen kam. Der 85-Jährige und seine 79 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz kamen nach ersten Einschätzungen mit leichteren Verletzungen davon, kamen aber zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser. Die Polizei geht davon aus, dass eine akute Erkrankung die Ursache für den Unfall war. Der Unfallwagen musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 20 000 Euro geschätzt.