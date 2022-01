Baumkronen lichten und brüchige Äste entfernen - das werden Arbeiter von Dienstag an auf der Autobahn A 8 in Richtung Salzburg zwischen der Anschlussstelle Neubiberg und dem Autobahnende in München-Ramersdorf erledigen. Dazu wird zeitweise die Anzahl der Fahrspuren von drei auf zwei reduziert. Die Baumpflege schützt die Autofahrer und Spaziergänger auf den angrenzenden Wegen vor herabfallenden Ästen. Die Arbeiten werden abschnittsweise erledigt und dauern etwa eine Woche an. Die Auswirkungen auf den Verkehr sollen so gering wie möglich gehalten werden. Die Autobahn Südbayern kontrolliert regelmäßig die Sicherheit der Bäume an der Straße, unter anderem deren Standfestigkeit. Sollte das Wetter die Arbeiten unmöglich machen, müssen sie verschoben werden. Informationen zur Verkehrslage auf den Autobahnen gibt es unter www.bayerninfo.de.