Weil an der Anschlussstelle Hofoldinger Forst Bäume gefällt werden, ist die Auffahrt auf die A 8 in Richtung Salzburg Anfang nächster Woche dort zwei Tage nicht möglich. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, dauert die Sperrung voraussichtlich am Montag, 14., und Dienstag, 15. Februar, jeweils von 7 bis 16 Uhr. Möglicherweise müssten die Arbeiten aber witterungsbedingt verschoben werden. Die Umleitung zur nächsten Anschlussstelle wird ausgeschildert.