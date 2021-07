Die Jubiläumsausstellung "Lust auf Lustheim. Meißen inspiriert. Moderne Keramik" in Oberschleißheim setzt historisches Porzellan und zeitgenössische Keramikkunst in einen spannenden, mitunter ironischen Dialog

Von Udo Watter, Oberschleißheim

Kiho Kangs formschöne Vasen stehen unter einer barocken Deckenpracht.

Der große Hase hat die Pfötchen gekreuzt und blickt wohlgefällig an seinem dekorativen Wohlstandsbäuchlein herab. Womöglich ist er angetan von den Girlanden aus bunten Steinen und Perlen, die er trägt. Sein Ornat ist von geradezu barocker Üppigkeit und damit korrespondiert die 2016 von der niederländischen Künstlerin Carolein Smit geschaffene Keramikskulptur "Der reiche Hase" gleich sehr hübsch mit anderen, traditionellen Blickfängern im Festsaal des Schlosses Lustheim. Zum einen mit den barocken Tierfiguren, die hier als Dauerexponate der Sammlung Meißener Porzellan den Raum dekorieren und ursprünglich für das "Japanische Palais" Augusts des Starken in Dresden geschaffen worden waren. Zum anderen mit dem links hinter der Hasenstatue hängenden Porträt des jungen Kurprinzen Karl Albrecht von Bayern, in dem sich dieser als repräsentativ gewandeter Knabe zeigt - ein fraglos ironischer Bezug. Wolfgang Lösche, Leiter der Galerie Handwerk München, sprach in seiner Einführung davon, wie "köstlich doch beide korrespondieren", und verriet, dass es gerade solche, mitunter frechen assoziativen Verknüpfungen und Brückenschläge waren, die herzustellen und zu präsentieren den Ausstellungsmachern "viel Spaß" bereitet hätten.

Generell gibt es in der Tat viele solcher Bezüge ästhetischer und ironischer Natur zu entdecken in der sehenswerten Sonderausstellung "Lust auf Lustheim. Meißen inspiriert. Moderne Keramik". Der Anlass für die Werkschau, die in dieser Woche im Jagd- und Lustschloss am Ostrand des Schleißheimer Parks eröffnet wurde, ist ein Jubiläum: 2021 feiert das älteste Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums - die Meißener Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider in Schloss Lustheim - 50-jähriges Bestehen. "Lustheim war der Prototyp für Zweigmuseen", erklärt Frank Matthias Kammel, Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums in München. Das später formulierte politische Ziel, "Kultur in die Fläche zu bringen", wurde hier schon Anfang der Siebziger erfüllt, durch die "fulminante Sammlung" Meißener Porzellane, die der Unternehmer Ernst Schneider damals dem Freistaat stiftete. In Zusammenarbeit mit der Galerie Handwerk ist nun eine Ausstellung konzipiert worden, die historisches Meißener Porzellan und zeitgenössische Keramik in einen reizvollen Dialog setzt.

Zu sehen sind Arbeiten von 38 Keramikerinnen und Keramikern aus 13 Ländern, die auf teils sehr unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen künstlerischen Positionen ihre Beziehung zum barocken Porzellan gestalten. "Sie werden staunen, wie gut die Bezüge passen", sagt Katharina Hantschmann, Keramik- und Porzellan-Expertin vom Bayerischen Nationalmuseum. Sie verspricht nicht zu viel und erstaunlich mutet auch die handwerkliche und kreative Qualität der Werke an, die zudem einen Überblick über die internationale Keramikszene von Südkorea über China bis Belgien und Deutschland bieten.

Im Festsaal selbst ist da noch die silberfarbene Prunkvase "Gloriosa" des österreichischen Künstlers Gerold Tusch zu bestaunen, die in ihrer Wolkenartigkeit formal der barocken Gartengefäß-Ornamentik verbunden ist und einen eigenwilligen Bezug zu den Deckenmalereien herstellt, aber auch - platziert vor einem Gemälde des in dieser Hinsicht berüchtigten Kurfürsten Max II. Emanuel - Assoziation an die Vergänglichkeit von Macht weckt. Sehenswert sind überdies die fein gearbeiteten Tafeldekorationen von Sonngard Marcks - blaue Malereien auf weiß glasierten Fayencen (die historische Vorstufe des Meißener Porzellans) - Schaugerichte mit Früchten, Nüssen und Insekten.

Beim Rundgang durch das Museum wird man feststellen, dass in manchen Vitrinen schwer feststellbar ist, welches Werk alt und welches zeitgenössisch ist, eine Hilfe sind dabei die pinkfarbenen Hinweisschilder auf die modernen Objekte. Manche von diesen sind eigens für die Ausstellung hergestellt worden, etwa die durch matte Oberflächlichkeit charakterisierten Teegeschirre des Briten Julian Stair, der vom traditionellen Böttger-Steinzeug inspiriert ist. Dem Alchemisten Johann Friedrich Böttger gelang 1708/09 die erste Herstellung des europäischen Hartporzellans, später hat er die berühmte Porzellanmanufaktur Meißen gegründet.

Bis heute übt Porzellan ob seiner Materialästhetik und seiner Eigenschaften Faszination aus. Seine Produktion hat häufig eine manufakturelle Note und ist für den Gebrauch gedacht. Aber gerade was den kreativen, schöpferischen Bereich angeht, erfordert es sehr viel Geduld, eine sichere Hand und nicht zuletzt das Beherrschen von Brenntechnologie. "Porzellan lässt sich nicht immer beherrschen", so Lösche.

In den konischen Arbeiten des Schweizers Arnold Annen, die in einem Flügelraum präsentiert werden, steht etwa ganz das Material im Vordergrund, sie entfalten eine schlichte Formschönheit. Wenn die Sonne scheint, kann man die Lichtdurchlässigkeit der unglasierten Porzellangefäße erkennen - das was Annen meint, wenn er von der sehr mühsamen und aufwendigen Suche nach "Transluzenz und maximaler Leichtigkeit" spricht.

Eine etwas andere, vielleicht noch verführerischere Form von Schönheit entfalten die Schalensets von Anima Roos, die im Raum daneben in der Vitrine mit dem traditionellen Meißen-Hofservice "Roter Drachen" gezeigt werden. Die belgische Künstlerin verwendet Koi-Karpfen als Motiv und wie sie die Fische in die zerbrechliche Gefäßwandungen ihrer Schalen umsetzt, ist hoch virtuos und elegant. Ein weiterer Eye-Catcher sind hier die objekthaften Vasengruppen des Koreaners Kiho Kang, die in ihrer strengen, schlichten Formensprache überzeugen. Nicht wenige Künstler, die in Lustheim zu sehen sind, stammen aus Südkorea, ein Land mit traditioneller Keramikkunst: Jen-Yong Hang, ein einflussreicher Professor für Keramik in Seoul versteht sich auf Gefäße mit semitransparenter Glasur. Kap-Sun Hwangs künstlerisches Streben nach Perfektion mündet in präzise gedrehte Zylindergefäße, die wie formgewordene Eleganz anmuten. Spannend auch der französische "Glasur-Junkie" Emmanuel Boos oder die Deutsche Uta Koloczek, die mit ihren kleinen Porzellanhunden die barocken "Modehunde" von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke ironisiert. Ein besonderer Hingucker ist im Untergeschoss noch Chris Antemanns spielerisch-erotische Auseinandersetzung mit der Rokoko-Welt in ihrem fast aberwitzig detailobsessiven Objekt "Feast and Folly". Aber nicht nur manch Einzelexponat ist sehr anspruchsvoll gestaltet, die Gesamtheit der Werkschau ist in ihrer Vielfalt schon sehr fordernd. Bei all dem glänzen ja zudem nicht nur die neuen Arbeiten, sondern auch ältere Werke faszinieren wie der barockgroteske "Elefantenleuchter" neben Antemanns (für manche Betrachter sicher zu üppig-absurdem) Objekt oder die grandios detailliert gearbeiteten Schneeballvasen aus dem 18. Jahrhundert, die mit Heide Nonnenmachers hauchdünnen und wabenartigen Porzellanobjekten korrespondieren.

Es ist eine erstaunliche Jubiläumsausstellung in angemessenem Ambiente, die einer historisch inspirierenden Wechselwirkung verpflichtet ist. "Ja, natürlich kennen wir Lustheim", haben laut Lösche etliche Künstler bei der ersten Kontaktaufnahme für die Ausstellung gesagt. Meißener Porzellan ist eben noch immer Herausforderung, Anreiz und Inspiration für viele moderne Keramiker weltweit.

Die Ausstellung "Lust auf Lustheim. Meißen inspiriert. Moderne Keramik" dauert bis 24. Oktober.