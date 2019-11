700 Jahre Grafschaft auf dem Yserrain

Am 10. September 1319 verkaufte der König und spätere Kaiser Ludwig der Bayer die Herrschaft über die Orte Ismaning, Unterföhring, Oberföhring, Englschalking und Daglfing an das Hochstift Freising. Fürstbischof Konrad III. von Freising wurde erster Landesherr der aus diesen Orten gebildeten "Grafschaft auf dem Yserrain", der späteren "Grafschaft Ismaning", die bis zur Säkularisation 1802/03 Bestand hatte. Heuer jährt sich die Gründung der Grafschaft zum 700. Mal. Vertreter der beteiligten Orte haben aus diesem Anlass eine gemeinsame Wanderausstellung zusammengestellt, in der Geschichte und Bedeutung dieser zum weltlichen Herrschaftsbereich der Freisinger Fürstbischöfe gehörenden Grafschaft beleuchtet werden. Die Ausstellung war bereits in Freising, München-Oberföhring und Unterföhring zu sehen. Nun ist Ismaning an der Reihe. An diesem Samstag, 16. November, wird die Schau um 15 Uhr im Schlossmuseum eröffnet.

Gezeigt werden mehr als 30 Tafeln mit Dokumenten, Bildern, Landkarten und Texten, die vom religiösen und sozialen Leben in den Orten der Grafschaft vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit erzählen. Wie lebten die Menschen? In welcher Form übten die Fürstbischöfe und ihre Vertreter ihre Herrschaft aus? Wie groß war der Einfluss von Kirche und Frömmigkeit? Welche Bedeutung hatten Landwirtschaft und Gewerbe in dieser Region? Aus dem einst öden Landstrich zwischen Isar und Moos ist heute eine gefragte Wirtschaftsregion geworden. Doch es sind noch immer Spuren zu entdecken, die eine gemeinsame Geschichte und Verbundenheit der Orte in der Grafschaft Ismaning bezeugen.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 29. März. Führungen gibt es am 24. November, 26. Januar, 16. Februar und 8. März, jeweils um 15 Uhr; eine Anmeldung ist nicht nötig, die Gebühr beträgt zwei Euro plus Eintritt. Zur Ausstellung ist ein Katalog (18,50 Euro) erschienen, den Besucher im Ismaninger kaufen können. sab