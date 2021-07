Von Birgit Goormann-Prugger

Das große "Dub Vibration Festival" am 23. und 24. Juli in Österreich: Dort wird die Freisinger Reggae-DJane Anja Winnes als Siren Sisters nach der langen Corona-Zwangspause das erste Mal wieder mit ihrem kompletten Soundsystem auftreten. Das Ambiente ist dann sicher nicht ganz so gediegen wie am Mittwochabend im Münchner Künstlerhaus bei der SZ-Tassilo-Preisverleihung.

Und, nein, in einem solchen Rahmen stand Anja Winnes in ihrer Karriere, die in den späten 90ern begonnen hat, auch noch nie an den Turntables, da kann sie noch so lange überlegen. "Für eine Hochzeit bin ich mal gebucht worden und bei einer Veranstaltung an der Uni, aber bei so etwas noch nie." Umso überraschter war sie, dass sie dort überhaupt auftreten und die Gäste mit ihrem - dem Anlass angepassten - chilligen Sound unterhalten konnte und das sogar als Preisträgerin. Mit der Nominierung für den Tassilo-Preis hatte sie schon nicht gerechnet und mit der Auszeichnung erst recht nicht. "Ich freue mich wirklich total über diesen Preis, vor allem auch, weil ich seit Jahren SZ-Abonnentin bin. Seit ich in Freising bin, lese ich diese Zeitung, ich bin ein wirklicher Fan", erzählt Anja Winnes, die in Weihenstephan Landschaftsarchitektur studiert hat und ein eigenes Büro in Freising hat.

An dem Abend im Künstlerhaus fühlte sich Anja Winnes auch selbst "bestens unterhalten", wenn sie gerade nicht an den Turntables stand. "Mich kannten da so viele. Jurymitglieder, die für mich gestimmt haben, haben mich angesprochen und die hatten sich wirklich mit mir beschäftigt", erzählt sie. Überzeugt habe sie auch die Auswahl der Preisträger. "Da war eine unheimliche Vielfalt geboten, was die Genres betrifft, aber auch die große Bandbreite beim Alter".

Schön sei auch, dass der Tassilopreis mit ihr einen Blick auf die Subkultur werfe. "Viele wissen oft nicht, was so abseits des Mainstream passiert", sagt sie. Sicher, die Reggae-Ikone Bob Marley kenne jeder, "aber das, was ich mache, ist eine spezielle Art der Präsentation", erzählt Anja Winnes, die in Freising auch Vorsitzende des Vereins "Kulturimpuls " ist, ein Verein, der Konzerte, Partys und Ausstellungen in Freising und München veranstaltet.

Seit Bob Marley, der 1981 starb, habe sich der Reggae weiterentwickelt. "Die Musik ist nicht in den 70ern stehen geblieben, das ist keine rein jamaikanische Sache mehr. Viele Musiker sind in England gelandet und machen jetzt ganz andere Musik." Ihr selbst ist die universelle Ausrichtung dieser Musik wichtig. "Das sind Dinge, die über den Alltag hinausgehen, da geht es darum, wie man leben sollte, die Ausrichtung auf Friede und Einheit." Der Reggae sei entstanden, kurz nachdem Jamaika 1962 nach einem Bürgerkrieg die Unabhängigkeit von Großbritannien erreicht hatte. "Den Menschen dort ist es schließlich gelungen, ihren Weg auf Frieden auszurichten. Das ist ein großer Schritt, finde ich". Reggae sei so auch die Musik der Unterdrückten geworden. "Das funktioniert mit Rock natürlich auch, mit Reggae ist es aber chilliger".

Lange war die DJ-Szene im Reggae eine Domäne der Männer, mit Anja Winnes ist sie es nicht mehr. Sie spielt nicht nur sehr viel Musik von Frauen "und auf keinen Fall Songs mit Texten, in denen es ums Arschwackeln geht". Mit dem Frauen-Kollektiv "Lioness Awake, bringt sie auch Frauen selbst an den Plattenteller. "Da muss man aber viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Frauen, die ich kenne und die dafür in Frage kamen, waren alle zunächst sehr zurückhaltend. Männer haben vielleicht gerade mal fünf Platten zuhause und legen dann einfach auf". Jeden ersten Sonntag im Monat kann man "Lioness Awake" im Freisinger Schlütercafé erleben. Im September soll es da endlich wieder losgehen. Und was sagen die Männer zu "Lioness Awake"? "Die finden das alle super", sagt Anja Winnes und lacht.