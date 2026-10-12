In der Nacht zum Samstag gab es plötzlich große Aufregung im Notzingermoos: Ein Hubschrauber stieg auf, nachdem ein Verkehrsteilnehmer ein ungewöhnliches Tier beobachtet hatte. Handelte es sich dabei um den mutmaßlichen Puma, den die Polizei seit einer knappen Woche im Landkreis Erding sucht?

Mithilfe von Wärmebildkameras erkundete die Besatzung des Helikopters die Umgebung. Doch nach einer knappen Stunde wurde der Einsatz wieder beendet. „Katzenarten wurden nicht festgestellt, auch keinerlei Beutereste“, teilte Erdings Polizeichef Sebastian Pinta am Montag auf SZ-Anfrage mit. Statt des Pumas habe man nur „unzählige Rehe in diesem Bereich ausmachen können“.

Die vermeintliche Raubkatze bleibt damit unauffindbar. Zwar hat die Polizei knapp 40 Hinweise verfolgt und über das Wochenende auch eine Reiterstaffel eingesetzt, um den mutmaßlichen Puma aufzuspüren. Von der Raubkatze aber fehlt jede Spur, die Beamten fanden weder gerissene Beutetiere noch Hinterlassenschaften. Damit stehen die Behörden langsam vor der Frage, wie lange die Suche weitergehen soll.

Am Montag wertete die Polizei die Aufnahmen der zahlreichen Wärmebildkameras aus, die seit der Sichtung des gesuchten Tieres im Notzingermoos aufgestellt worden waren. „Darauf aufbauend bewerten wir weitere Maßnahmen“, erklärte Pinta. Ein Ergebnis lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Eine mögliche Raubkatze hatte ein Jäger gefilmt

Den mutmaßlichen Puma hatte ein Jäger am Dienstagabend vergangene Woche gefilmt und die Behörden informiert. Experten sichteten die Aufnahmen und kamen nach SZ-Informationen zu unterschiedlichen Einschätzungen: Während manche davon ausgingen, es handle sich bei dem Tier um eine heimische Wildkatze, meinten andere, dass es durchaus ein Puma sein könnte. Eine einhellige Meinung gibt es unter den Experten also nicht.

Ebenso unklar ist, woher das Tier stammen könnte, sollte es sich dabei tatsächlich um einen Puma handeln. Die Behörden haben alle bekannten Halter kontaktiert, die jemals eine solche Raubkatze besaßen. Diese hielten aber nach eigenen Angaben derzeit allesamt keinen Puma. Die Haltung der Tiere ist in Deutschland unter Auflagen erlaubt, was Tierschutzorganisationen wie Pro Wildlife kritisieren.

Es kommt immer wieder vor, dass Wildtiere aus privater Haltung ausbrechen. Zuletzt hatte ein Tiger für Schlagzeilen gesorgt, der im Mai aus einem privaten Gehege in Sachsen entkommen war. Dabei verletzte das Tier einen 72-Jährigen so schwer, dass er zwei Monate später im Krankenhaus starb. Der Tiger wurde kurz nach seinem Ausbruch erschossen.