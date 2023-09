Von Andreas Salch

Dino Sch. und seine Frau Cindy (Name geändert) waren einmal verheiratet, ließen sich scheiden, verliebten und verlobten sich aufs Neue, trennten sich wieder und dann griff der 32-Jährige zur Waffe: Am 17. November 2022 suchte er den Mann, mit dem seine frühere Frau eine Liaison gehabt hatte, und feuerte im Innenhof einer Wohnanlage in Berg am Laim einmal auf Diego S. und dessen Vater Matteo (Namen geändert). Er verfehlte jedoch beide. Für die Tat hat ein Schwurgericht am Landgericht München I Dino Sch. am Freitag unter anderem wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 32-Jährige hatte die Tat bereits zum Auftakt der Verhandlung am Montag dieser Woche weitgehend eingeräumt.