Von Susi Wimmer

Fury, so hieß der wilde Mustang, der sich in einer Fernsehserie aus den 1960er-Jahren in die Herzen der Zuschauer galoppierte und unzählige Abenteuer mit dem Waisenjungen Joey erlebte. Sein deutsches Pendant Furi hat es da nicht so gut: Das Pony steht im Stall – und keiner will es haben. Weil das Pferd nach seinem Verkauf ein Sommerekzem entwickelte, streiten sich Verkäuferin und Käuferin darum, wo Furi nun hintraben soll. Die 2. Zivilkammer am Landgericht München I nahm deshalb die Zügel in die Hand.