Dominik A. sitzt derzeit hinter Gittern. Ein Gericht hat ihn wegen einer Vergewaltigung zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Bevor er deswegen verurteilt wurde, saß der 37-jährige Kfz-Mechaniker in Untersuchungshaft. Allerdings wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Dominik A. befand sich also wieder auf freiem Fuß – und beging weitere Straftaten.

In seiner Wohnung in Freimann belästigte er daraufhin eine Frau sexuell. Bei einem weiteren Treffen vergewaltigte er sie dann. Außerdem hatte er noch mit fünf weiteren Frauen mehrmals Sex in seiner Wohnung. Einvernehmlich zwar. Allerdings wurden die Frauen dabei, was sie nicht wussten, von einer von Dominik A. versteckten Kamera gefilmt. Auch die Frau, die er sexuell belästigt und später vergewaltigt hatte, wurde bei beiden Taten von einer versteckten Kamera aufgenommen.

Seit Dienstag sitzt Dominik A. deshalb wieder auf der Anklagebank. Diesmal muss er sich vor der 19. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Seine beiden Verteidiger, Rechtsanwalt Deniz Aydin und dessen Kollege Alexander Betz, haben vor Beginn des Prozesses versucht, eine Verständigung mit Gericht und Staatsanwaltschaft herbeizuführen. Deshalb ging es zum Auftakt der Verhandlung vornehmlich um Formales. Für den Fall, dass Dominik A. sämtliche Taten aus der Anklage wahrheitsgemäß einräume, stellte das Gericht ihm eine Haftstrafe zwischen fünfeinhalb bis höchstens sechs Jahren in Aussicht.

Dominik A. stimmte diesem Vorschlag zu. Ebenso der Vertreter der Staatsanwaltschaft und die beiden Anwälte. Über einen von ihnen lässt Dominik A. daraufhin lapidar erklären, dass die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, zuträfen und er überdies bereue, was er getan habe. Zudem wolle er sich bei den Opfern entschuldigen. Viel mehr war es nicht, was der 37-Jährige über seinen Verteidiger ausrichten ließ.

Ein Facharzt für Psychiatrie gibt Einblicke in die Psyche des Täters

Bei den Opfern handelt es sich um Frauen, die der Kfz-Meister über eine Dating-Plattform kennenlernte. Die meisten sollen viel jünger sein als er. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim, wo Dominik A. derzeit einsitzt, hat er eine Sozialtherapie für Sexualstraftäter begonnen. Das Gericht hat dazu den Leiter der Sozialtherapeutischen Abteilung der JVA, einen Facharzt für Psychiatrie, geladen. Er behandelt Dominik A.

Was reitet einen, der wegen Vergewaltigung in Untersuchungshaft sitzt, dessen Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird und der dann gleich wieder Sexualstraftaten begeht, will der Vorsitzende Richter wissen. Nach Einschätzung des Forensikers suche Dominik A. das „schnelle sexuelle Abenteuer“. Außerdem gehe es dem 37-Jährigen um das „Erfolgserlebnis, Frauen zu daten und ins Bett zu kriegen“. Dass sein Verhalten „rücksichtslos“ sei, so der Facharzt für Psychiatrie, habe der Angeklagte im Zuge seiner Therapie inzwischen erkannt.