Von Andreas Salch

Er wollte offenbar nur einen Streit schlichten und wurde dabei lebensgefährlich verletzt: Im Prozess um die mutmaßlichen Attacken eines 25-Jährigen, der in den frühen Morgenstunden des 20. Juni 2021 auf der Reichenbachbrücke drei Personen mit Bierflaschen angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft am Landgericht München I 13 Jahre Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen gefordert. Angeklagt in dem Verfahren vor dem Schwurgericht ist der 25-jährige Mohamed J. Gegen 3.50 Uhr am Morgen jenes 20. Juni habe der Angeklagte, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei seinem Plädoyer am Montag, zunächst einem 39 Jahre alten Mann aus Gambia "mindestens zwei Schläge" mit einer Bierflasche ins Gesicht versetzt. Angeblich soll er J. noch Geld aus einem Drogengeschäft geschuldet haben. Der 39-Jährige erlitt schwerste Schnittverletzungen im Gesicht.

Einen Passanten, der versucht habe zu schlichten, dann aber offenbar einen Notruf absetzen wollte, soll Mohamed J. in dem Augenblick mit einer Bierflasche angegriffen haben, als dieser ihm den Rücken zuwandte. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass die Bierflasche abgebrochen war. Der Passant erlitt den Ermittlungen zufolge eine acht Zentimeter lange tiefe Schnittwunde im Nackenbereich, sodass die linke Hinterhauptschlagader eröffnet wurde.

Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung befanden sich auf der Reichenbachbrücke noch Dutzende Nachtschwärmer. Obwohl der Passant, der offenbar schlichten wollte, stark blutete, soll Mohamed J. eine weitere Bierflasche durch einen "ungezielten Wurf" in dessen Richtung geworfen haben. Tatsächlich aber wurde der Anklage zufolge eine junge Frau, die sich ebenfalls auf der Brücke befand, am Kopf getroffen. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Mohamed J.s Anwältinnen forderten eine Verurteilung ihres Mandanten wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Haft. Rechtsanwältin Rita Drar sagte bei ihrem Plädoyer, ihr Mandant habe nicht mit "Tötungsvorsatz" gehandelt und schloss damit eine Verurteilung wegen versuchten Mordes aus. Rechtsanwältin Christina Keil verwies zudem darauf, dass der Angeklagte in den Stunden zuvor "erheblich Alkohol konsumiert" habe und "offensichtlich außer Rand und Band" gewesen sei. Angesichts des "Riesentumults", der auf der Reichenbachbrücke geherrscht habe, habe ihr Mandant den Passanten für einen "Angreifer" gehalten. Ein Urteil in dem Prozess wird für diesen Freitag erwartet.