Seinen Esstisch hatte Jisheng Z. für zwei Personen eingedeckt. Besteck, große weiße Servietten, alles lag akkurat da. Ein Polizeibeamter hatte am 19. Januar ein Foto davon in der Wohnung des 62-Jährigen an der Winzererstraße in Schwabing gemacht. Seit diesem Montag muss sich Jisheng Z. vor der 19. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Für wen er den Tisch gedeckt habe, er sei doch allein in seiner Wohnung gewesen, fragt der Vorsitzende Richter Markus Koppenleitner, als das Foto auf einer Leinwand im Sitzungssaal D 0.101 gezeigt wird. „Für eine Freundin, die ich mir vorgestellt hab’“, lautet Jisheng Z.s Antwort.

Am frühen Nachmittag jenes 19. Januar war es an der Winzererstraße zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Mehrere zivile Einsatzkräfte, das Unterstützungskommando (USK) sowie das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei waren angerückt, nachdem Jisheng Z. zuvor einen Notruf abgesetzt und erklärt hatte, vor seiner Wohnungstüre stehe seine Nachbarin. Sie sei mit einer Pistole bewaffnet und habe ihn aufgefordert, die Türe zu öffnen.

Der Angeklagte versteckte sich im Badezimmer

Der 62-jährige ehemalige Vermögensberater ist seit jenem Tag einstweilig in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht. Ärzte gehen davon aus, dass Z. damals an einer schizoaffektiven Störung gelitten habe und aus strafrechtlicher Sicht schuldunfähig gewesen sei. Tatsächlich hatte sich Z. nur eingebildet, dass seine Nachbarin bewaffnet mit einer Pistole vor seiner Tür stehe. Die Polizeibeamten, die als Erste das Mehrfamilienhaus betraten, trafen niemanden im Treppenhaus an.

Als sie an der Türe von Jisheng Z. klingelten und klopften, öffnete dieser für nur wenige Sekunden die Tür einen Spalt weit. Er hielt ein Messer mit einer Klingenlänge von fast zehn Zentimetern in seiner rechten Hand. In der linken einen hölzernen Gegenstand. Nach nur wenigen Sekunden schloss Z. die Tür wieder. Die Beamten forderten Verstärkung an. Ihre Kollegen vom SEK drangen gewaltsam in die Wohnung ein.

Laut den Ermittlungen soll Jisheng Z. gedacht haben, dass es sich bei den Einsatzkräften nicht um die „richtige“ Polizei handle, wie es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft heißt. Darin fordert sie die zeitlich unbefristete Unterbringung des 62-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Jisheng Z. hatte sich im Bad seiner Wohnung versteckt, als das SEK die Wohnung stürmte. In dem Moment, als einer der Beamten in das Badezimmer habe gehen wollen, soll er mit seinem Messer „zwei kräftige Stichbewegungen“ gegen dessen Oberkörper gemacht haben. Der SEK-Beamte blieb unverletzt. Er trug eine Schutzweste und darunter ein Kettenhemd. Ein weiterer Beamte indes wurde leicht verletzt, als er den 62-Jährigen überwältigte und fesselte.

Jisheng Z. räumte die Vorwürfe zum Auftakt des Prozesses in einer Erklärung seines Verteidigers, Rechtsanwalt Christian Gerber, ein. Heute wisse er, dass er sich eingebildet habe, er werde von einer Nachbarin bedroht. Sein Kopf, so der 62-Jährige, habe ihm da „einen Streich gespielt“. Er habe Anfang dieses Jahres seine Medikamente nicht regelmäßig genommen. Ob das auch der Grund für die Tat sein könnte, fragt Richter Koppenleitner. „Ja, ich denke, dass das möglich wäre“, antwortet Jisheng Z. Ein Urteil in dem Prozess wird noch in dieser Woche erwartet.