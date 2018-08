23. August 2018, 15:52 Uhr Landgericht München I 25-Jähriger soll eigene Mutter erwürgt haben

Ein 25-Jähriger steht vor Gericht, weil er seine Mutter getötet haben soll.

Zwischen den Beiden soll es zum Streit wegen der Alkoholsucht der Frau gekommen sein.

Am ersten Verhandlungstag erklärt der Angeklagte, dass seine Mutter plötzlich zusammengesackt sei und er ihr helfen wollte.

Von Stephan Handel

Das Drama dauerte viele Jahre, und es fand ein Ende am Geburtstag von David S. Aber ein Feiertag war der 15. Oktober 2017 nicht für ihn. Und voraussichtlich wird er sein Leben lang daran denken müssen, dass an diesem Datum seine Mutter zu Tode kam. Ob David S. daran Schuld trägt, ob er seine Mutter ermordet hat, darüber wird seit Donnerstag vor dem Landgericht München I verhandelt.

Der Vorwurf der Anklageschrift ist schnell erzählt: David S. kam nach Hause in die gemeinsame Wohnung an die Schleißheimer Straße, geriet mit seiner Mutter in Streit über ihre Alkoholsucht, schlug sie, trat sie, und schließlich hat er sie erwürgt. Aber nach einem tränenreichen Vormittag im Gerichtssaal stellt sich die ganze Geschichte doch komplizierter, verworrener, abgründiger dar, als sie eine strafrechtliche Anklage erfassen kann.

David S. ist 25 Jahre alt, seine Mutter war zum Zeitpunkt ihres Todes 55. Sie hatte sich von einer Heroinsucht befreit, aber war stattdessen zu Alkohol und Marihuana umgeschwenkt. Zudem bewegte sie sich kaum aus der Wohnung, weil sie adipös und nach einem Unfall eingeschränkt beweglich war. Der Sohn und der Lebensgefährte der Mutter versorgten sie mit Lebensmitteln, Wodka und Marihuana.

Am Tag vor dem Vorfall wollte David S. mit Freunden in seinen Geburtstag hineinfeiern - was er alles getrunken hatte bis zum nächsten Abend, das konnte er vor Gericht kaum mehr aufzählen. Jedenfalls endete der Fluss an Alkohol mehr als 24 Stunden nicht. Er selbst schildert den Tod seiner Mutter so, dass sie in Streit geraten seien und er ihr Vorwürfe wegen ihrer Lebensführung gemacht habe. Da habe sie plötzlich die Augen verdreht und sei vom Sofa gesunken.

Er habe versucht, sie hochzuheben, bemerkt, dass sie nicht mehr atmete. Um sie aufzuwecken, habe er sie geohrfeigt. Ein Freund, der ihn besuchen wollte, habe den Notarzt gerufen - aber es war zu spät. Allerdings sagte Norbert Riedmann, der Vorsitzende Richter, dass diese Schilderung nicht mit dem Ergebnis der Obduktion in Einklang zu bringen ist: Es gebe neben weiteren Verletzungen Einblutungen in den Augen, ein ziemlich sicheres Zeichen für einen Würgevorgang.

Der Freund sagte im Prozess als erster Zeuge aus. Er schilderte ein höchst problematisches Verhältnis der suchtkranken Frau, die zeitweise auch an einer Psychose litt, und dem Sohn: "Er hat sie sehr geliebt, sie war der einzige Mensch, den er hatte. Aber es gab auch immer wieder Streit wegen ihrer Trinkerei. Ich würde sagen, es war eine Art Hassliebe."

Zwei Tage nach der Tat, als die Ergebnisse der Obduktion vorlagen, wurde David S. zur Mordkommission bestellt. Dort soll er gesagt haben, er habe seine Mutter umgebracht, er sei schuld an ihrem Tod. Ob das als Geständnis zu werten ist oder ob er sich in einem Schockzustand befand und sich Vorwürfe machte, ist nicht klar. Sein Freund sagt, er sei nach dem Vorfall vollkommen verstummt. Entscheidend für das Urteil wird das medizinische Gutachten sein, das an einem der noch vier vorgesehenen Verhandlungstage erstattet wird. Wenige Tage danach wird David S. Geburtstag haben, den ersten ohne seine Mutter.