Eine bewaffnete Frau dringt in die Anita-Augspurg-Berufsoberschule ein und versetzt Schüler in Angst. Das Landgericht entscheidet nun über ihre Unterbringung.

Von Andreas Salch

Es war am späten Vormittag des 8. Juni 2021, als an der Städtischen Anita-Augspurg-Berufsoberschule Ausnahmezustand herrschte: Dutzende Streifenwagen waren im Einsatz, die Schule in der Brienner Straße wurde evakuiert. Schüler verbarrikadierten mit Tischen von innen die Tür zu ihrem Klassenzimmer. Gegen 11.20 Uhr hatte eine junge, sehr auffällig bekleidete Frau das Gebäude betreten. Sie trug eine Perücke, gelbe Latex-Handschuhe, eine große Sonnenbrille und hatte trotz der frühsommerlichen Temperaturen eine Winterjacke an. Außerdem hielt sie ein Küchenmesser in der Hand.

Wegen Corona-Maßnahmen befanden sich nur wenige Schüler im Gebäude. Der erste, der ihr auf einem Gang begegnete, war Norman L. (Name geändert). Als er die seltsam gekleidete Frau ansprach, hob diese ihr Messer und zeigte es ihm. Norman L. bekam Angst. "Ich wusste, wenn ich was Blödes mache, geht etwas schief", sagte der 22-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht München I. Er lief rückwärts zurück in sein Klassenzimmer und informierte seine Lehrerin. Sie alarmierte die Polizei.

Die junge Frau, die die Schülerinnen und Schüler vergangenen Sommer in Angst und Schrecken versetzte, ist Nathalie N., 26 Jahre alt und Friseurin. Sie ging früher selbst zur Anita-Augspurg-Berufsoberschule. Ärzten zufolge litt die 26-Jährige an jenem 8. Juni an einer "undifferenzierten Schizophrenie" und war vermutlich schuldunfähig. Da sie wohl strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, geht es in dem Verfahren vor der 12. Strafkammer um ihre Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik.

Nachdem sie Norman L. begegnet war, lief Nathalie N. in einen Aufenthaltsraum, in dem drei Schülerinnen saßen. Eine von ihnen war Jasmin F. (Name geändert). Sie habe gleich das Messer gesehen, sagte sie bei ihrer Vernehmung vor Gericht. Erst habe sie wegen des "Outfits" von Nathalie N. an einen "Abi-Streich" gedacht. Doch der 22-Jährigen wurde schnell klar, dass es sich nicht um einen Streich handelte. Nathalie N. verließ den Aufenthaltsraum schnell wieder und ging in eine Klasse, in der zehn Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin für eine anstehende Prüfung lernten.

Als die Lehrerin N. darauf ansprach, warum sie ein Messer in der Hand hält, soll sie geantwortet haben: "Was glauben Sie denn, was ich mit dem Messer vorhabe?" Die Schülerinnen und Schüler, ebenso wie ihre Lehrerin, fühlten sich "massiv bedroht", heißt es in der Antragsschrift zur Unterbringung von Nathalie N. "Gott sei Dank" habe sich jedoch eine Mitschülerin getraut, von hinten auf die 26-Jährige zuzugehen und ihr das Messer wegzunehmen, sagte eine Zeugin. Ein anderer Schüler warf N. daraufhin zu Boden.

Alle drei Zeugen, die das Gericht vernimmt, erklären, Nathalie N. habe auf sie so gewirkt, als stünde sie entweder unter dem Einfluss von Drogen oder habe "Wahnvorstellungen". Die 26-Jährige, so die Zeugen, habe auf sie den Eindruck gemacht, als sei sie "ferngesteuert" oder "neben der Spur". Nathalie N. sagte zum Auftakt der Verhandlung nichts zu den Vorwürfen. Laut ihrer Anwältin Birgit Schwerdt habe die 26-Jährige zum Tatzeitpunkt "Stimmen gehört, die ihr Gedankengänge eingaben". Erinnern an den Vorfall könne sich ihre Mandantin nicht. Der Prozess dauert an.