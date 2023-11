Von Susi Wimmer

Die Kamera läuft, Jaroslaw O. steht nur mit Slip und Tennissocken bekleidet in seiner Küche, dann beginnt das Posen: Bizeps hier, die Unterhose nach oben gelüpft, damit man den dicken Quadriceps femoris am Oberschenkel besser erkennen kann. Dazu schnippelt der Profi-Bodybuilder auf seinem Social-Media-Kanal noch Gemüse und Obst für die gesunde Ernährung. Doch im Keller des amtierenden Deutschen Meisters seiner Klasse schlummerten noch ganz andere "Vitamine": anabole Steroide, Wachstumshormone, Amphetamine. Damit soll der Sportler einen "schwunghaften Handel" betrieben haben, was ihn vor das Landgericht München I brachte.