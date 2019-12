In einer immer enger werdenden Stadt ist Kreativität gefragt bei der Nachverdichtung. Das Bauministerium hat nun vorbildliche Projekte prämiert - viele davon in München

Mehr Einwohner, immer weniger Flächen - die Immobilienpreise und Mieten erreichen neue Rekordmarken, und die politische Auseinandersetzung um die sogenannte Nachverdichtung in vorhandenen Quartiersstrukturen nimmt an Schärfe zu. Nicht nur in Ballungsgebieten wie München braucht man bezahlbare Wohnungen, auch auf dem Land ist die Nachfrage enorm. Es wird zwar viel gebaut, aber bedeutet Quantität auch Qualität in der Architektur?

Der diesjährige Landeswettbewerb des bayerischen Bauministeriums suchte zusammen mit dem Verband der Wohnungswirtschaft und der Bayerischen Architektenkammer nach den besten "Lückenfüllern", also nach Bauprojekten, die durch Wachstum nach Innen statt Zersiedelung an den Ortsrändern auffallen, wie Minister Hans Reichhart (CSU) sagt. Es geht um beispielhafte Gebäude, die in den vergangenen fünf Jahren entstanden sind, etwa auf Gewerbebrachen oder in Baulücken. Der Landeswettbewerb findet in unregelmäßigen Abständen, zuletzt 2012, statt. 56 Bewerbungen gingen aus Bayern ein, die Jury unter Vorsitz des Münchner Architekten Amandus Samsøe Sattler einigte sich auf sieben Auszeichnungen und fünf Anerkennungen. Preisträger sind Projekte aus Perlesreut (Büro Andreas Schmöller, Grafenau), aus Münsing (Arc Architekten, Bad Birnbach), Nürnberg (Blauwerk Architekten, München), Kemnath (Büro Karlheinz Beer, Weiden) und aus Kraiburg (Architekt Josef Anglhuber, Kraiburg). Die Münchner Projekte stellen wir auf dieser Seite vor.