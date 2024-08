Rechtsextremer Anschlag am OEZ : „Erzählt ihre Geschichten!“

Vor acht Jahren erschoss ein junger Mann neun Menschen, am Olympia-Einkaufszentrum erinnern Angehörige und Freunde an die Getöteten. Unweit des Tatorts will die Stadt nun einen Gedenkraum einrichten. Und es erscheint ein Heft, das von den neun Menschen erzählt.

Von Bernd Kastner