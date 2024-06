Eigentlich müsse man diesen Sommer ja gar nicht verreisen, betont Kirchheims Bürgermeister Stephan Keck immer wieder, wenn er über die Landesgartenschau spricht, die kürzlich in seiner Gemeinde begonnen hat. Ob man wegen des Großereignisses wirklich auf den Urlaub in der Ferne verzichten mag, muss jeder für sich entscheiden. Doch tatsächlich ist auf der Bayerischen Landesgartenschau bis zum 6. Oktober viel geboten: 3500 Veranstaltungen locken an insgesamt 145 Tagen auf das knapp 14 Hektar große Gelände. Ein zusätzliches Ticket braucht man dafür nicht, alles ist im regulären Eintrittspreis (19,50 Euro für eine Tageskarte) enthalten. Ein Überblick unter anderem über Musikalisches, Wissenswertes und Sportliches.

Bühne

Detailansicht öffnen Am 13. Juli steht der Kabarettist Django Asül auf der Bühne. (Foto: Dirk Beichert BusinessPhoto)

Insbesondere das Bühnenprogramm auf der Landesgartenschau bietet viele Auftritte, für die man sonst teure Tickets kaufen müsste. Beispielsweise gibt es die Gelegenheit, den Komiker Bumillo zu erleben (11. Juni, 18 Uhr), wenig später steht die niederbayerische Kabarettistin Teresa Reichl auf der Bühne (23. Juni, 18 Uhr). Am 13. Juli kommt der Kabarettist Django Asül auf die Landesgartenschau (18 Uhr).

Vor allem junge Besucher werden Finlay Hartinger kennen: Der 16-Jährige nahm an Castingshows wie „The Voice Kids“ teil und zeigt sein Gesangstalent am 29. Juni (17 Uhr) und 21. Juli (12 Uhr) auf dem Gartenschau-Gelände. Zu den musikalischen Highlights zählen zudem die Auftritte der Singer-Songwriterin Claudia Koreck am 12. Juli (14 und 18.30 Uhr) sowie der Band Quadro Nuevo am 19. Juli (17 Uhr).

Brass Rock präsentiert die Münchner Band Heldenfrühstück am 20. Juli (15 Uhr), bayerische Hits aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz gibt es beim Auftritt von ’BavaResi am 3. August (17 Uhr). Auch der Spätsommer wird abwechslungsreich: Die Desperate Brasswifes spielen Partyrock (7. September, 16 Uhr), kubanische Rhythmen gemischt mit Bavarian Folk gibt es beim Auftritt der CubaBoarischen 2.0 (21. September, 18 Uhr).

Vorträge

Detailansicht öffnen Tipps zur Gartengestaltung gibt es jeden Mittwoch in der Vortragsreihe „Garten aktuell“. (Foto: Claus Schunk)

Landesgartenschauen dienen auch dazu, etwas über Natur und Umwelt zu lernen. Am 4. Juli etwa geht der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) der Frage nach, ob Fledermäuse tatsächlich unheimliche Nachtgeister sind. In zwei Vorträgen (11 und 15 Uhr) lernt man ihre Biologie und Lebensweise kennen – und findet heraus, dass Fledermäuse „durchaus liebenswerte Geschöpfe“ sind, so der LBV.

Inspiration für die eigene Gartengestaltung bietet die wöchentliche Vortragsreihe „Garten aktuell“ jeden Mittwoch um 17 Uhr. Experten des bayerischen Verbands für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau informieren dort unter anderem über moderne Pflanzungen, Wasser im Garten und naturnahe Gärten. Wer seine eigene grüne Oase im mediterranen Stil verschönern will, kann bei einem Vortrag samt Workshop am 6. Juli und 14. September (jeweils 14 Uhr) die portugiesische Pflasterkunst kennenlernen.

Auch geschichtlich Interessierte finden im Programm einige Vorträge: zum Beispiel am 29. Juli über die Kelten im Kirchheimer Raum (18 Uhr) oder am 9. August über das frühe Mittelalter (14 Uhr).

Kinderprogramm

Detailansicht öffnen Kinder können bei der Gartenschau neue Freunde finden. Am 4. August findet das Gartenschau-Familienfest mit großer Maskottchen-Parade statt. (Foto: Claus Schunk)

Während die Eltern sich über Garten- und Balkongestaltung informieren, können Kinder ein eigenes umfangreiches Programm erleben. Beim Knax-Kinderfest am 15. Juni (13 bis 17 Uhr) können alle Besucher unter zehn Jahren Stempel an Spielstationen sammeln und dann gegen eine kleine Überraschung eintauschen. Glitzernde Tattoos verschenkt der Kirchheimer Dirndlverein ebenfalls am 15. Juni. Am 29. (11 Uhr) und 30. Juni (13 Uhr) zeigt die Bienenpädagogin Ann Lorschiedter, wie man Nisthilfen für Wildbienen baut. Lauthals beim Fliegerlied und anderen Hits mitsingen können Kinder am 21. Juli bei einer Mitmach-Konzertparty mit der Donikkl-Crew (14.30 Uhr).

Informative Angebote gibt es nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Von 9. bis 25. August ist das Kindermuseum München mit seiner Mitmachausstellung „Riech dich schlau“ zu Gast auf der Landesgartenschau. Ein keltisches Spektakel gibt es vom 2. bis zum 6. September: Kleine Künstlerinnen und Künstler können lernen, wie einst die Kelten arbeiteten, und selbst Edelsteine schleifen, töpfern oder Medaillons herstellen.

Themenwochenenden

Ob Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste: Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht bringen Kinderaugen zum Leuchten. Am ersten von drei Familienwochenenden stellen auf dem Gartenschau-Gelände viele der „Blaulicht“-Berufsgruppen sich und ihre Arbeit vor (15. und 16. Juni). Eine Herde aus Maschinenwesen – eine lebendig gewordene Installation aus recycelten Fahrrädern – wird am zweiten Familienwochenende über das Gelände wandeln (3. und 4. August). Am 4. August findet zudem das Gartenschau-Familienfest mit großer Maskottchen-Parade statt. Zum Abschluss können am 14. und 15. September alle Altersgruppen ein bunt gemischtes Kulturprogramm erleben.

Feste

Noch bis zum 9. Juni sind beim Kino-Open-Air am Generationenplatz im südlichen Parkteil Blockbuster-Filme zu sehen (21.30 Uhr). Stimmung wie auf der Wiesn verspricht das Landesgartenschau-Sommerfest am 21. Juli: Auf der Bühne tritt die Band Flatout auf, bekannt aus dem Schottenhammel-Festzelt auf dem Oktoberfest (14 Uhr). Getanzt wird auch bei der Open-Air-Disco am 27. Juli, zu hören sind Hits aus den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern (17 Uhr).

Workshops

Detailansicht öffnen Die Natur entdecken, das kann man bei einigen Workshops in Kirchheim. (Foto: Claus Schunk)

Wer selbst Hand anlegen will, findet auf der Landesgartenschau einige Workshops. Einen Einblick in die Kräuterkunde etwa gibt es am 2. Juli: Bei einem Rundgang kann man die Heil- und Wildkräuter auf dem Gelände erkunden und lernen, wie sie richtig gesammelt, getrocknet und aufbewahrt werden (14 Uhr). Wie man Gemüse natürlich fermentiert und dadurch länger haltbar macht, erfährt man in mehreren Workshops am 6. Juli und 5. Oktober.

Eine kulinarische Reise durch internationale Küchen gibt es am 10., 15. und 17. August (jeweils 16 Uhr): Es gibt nicht nur Gerichte aus aller Welt zu probieren – unter anderem aus Afghanistan, Syrien und Eritrea –, die Besucher sind auch zum Kochen eingeladen. Die Reste aus der Küche sollte man nicht einfach wegwerfen, aus ihnen lässt sich auch umweltfreundlicher Dünger herstellen. Lernen kann man das bei einem Workshop am 17. September (14 Uhr). In einen noch warmen Laib Brot beißen kann man nach einem Kurs am 21. September: Die Besucher erfahren hier, wie man Brot aus Bier-Treber herstellt, also aus ausgelaugtem Malz, das nach dem Brauen übrigbleibt (14 Uhr).

Kunst

Viele der Blumenarrangements auf dem Gartenschau-Gelände sind schon kleine Kunstwerke. Darüber hinaus gibt es auf dem Areal unter anderem zwei Siegerprojekte zu entdecken, die bei einem Wettbewerb zur temporären Kunst an der Münchner Akademie der bildenden Künste entstanden sind: Im Parkteil „Wildnis“ präsentiert der Künstler Julius Niemeyer eine organische Skulptur aus Weidenruten, die sich im Laufe der Zeit durch natürliches Wachstum stetig wandelt. Mehrere Sinne spricht die Sound-Installation der Künstlerin Maria Zaikina an, die Fernsehantennen und Kuhglocken miteinander verbindet.

Fast täglich präsentieren zudem zeitgenössische Künstler ihre Werke im Holy Garden, dem Bereich des Gartenschau-Geländes, den die Kirchengemeinden gestaltet haben. Auf dem gesamten Areal lohnt es sich, die Augen offenzuhalten: An verschiedenen Orten stellen immer wieder wechselnde Künstler aus. In einem gläsernen Gewächshaus etwa sind bis Ende September jeden Montag die Werke eines anderen Kreativen zu bewundern.

Sport

Detailansicht öffnen Wer sich bewegen will, findet bei der Landesgartenschau viele Angebote. (Foto: Franz-Josef Seidl)

Bewegung ist vor allem in Kombination mit frischer Luft belebend. Auf der Gartenschau gibt es daher auch ein umfangreiches Sportprogramm. Beispielsweise können die Besucher bis Ende Juli immer dienstags unter freiem Himmel tanzen lernen (18.15 Uhr). Einblicke ins Salsa-Tanzen gibt es am 14. Juli (17.30 Uhr). Wer seinen Körper in Form bringen will, findet verschiedene Fitnessworkshops, zum Beispiel Bodyshape, bis Ende Juli jeden Dienstag (17.15 Uhr), oder das besonders schweißtreibende High-Intensity Interval Training am 13. Juli (11 Uhr).

Für diejenigen, die auf der Gartenschau eher Entspannung suchen, gibt es verschiedene Yoga-Kurse. Unter anderem kann man jeden Mittwochmorgen am Parksee mit Yoga in den Tag starten (8.15 Uhr). Wem das zu simpel klingt, der kommt möglicherweise bei „Yoga, Wein und Schokolade“ auf seine Kosten: Trainerin Kamilla Kowalewski verbindet die entspannenden Übungen mit einer Verkostung (12. Juni, 31. Juli, 21. August und 18. September, jeweils 18 Uhr).

Der vollständige Veranstaltungskalender sowie ausführliche Informationen zu den Programmpunkten sind auf der Internetseite der Landesgartenschau zu finden.