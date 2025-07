Mehr als zwei Meter hohe Bambuskonstruktionen begrüßen die Besucher. Wie riesige Grashalme stehen sie im Raum verteilt in der Ausstellung „Land.schafft.Klang“ im Museum Mensch und Natur. Wandert man zwischen den langen Stäben umher, fühlt es sich an, als wäre man in etwa auf die Größe eines Feldhasen geschrumpft. Immer wieder zirpen, zwitschern oder grummeln Tierstimmen aus den Lautsprechern und lassen die Ausstellung lebendig wirken, bringen das Gefühl, in der Natur zu sein, nahe an die Besucherinnen und Besucher heran.