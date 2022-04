Von Oliver Hochkeppel, München

"Unplugged" heißt das neue, im Lustspielhaus präsentierte Programm des Quartetts LaLeLu. Was ein wenig missverständlich ist, wird bei der vor 27 Jahren von Jazzstudenten der Hamburger Musikhochschule gegründeten A-Cappella-Truppe doch stets ohne Beiwerk, aber notwendigerweise in Mikrofone gesungen. Gemeint ist die Konzentration aufs Musikalische. LeLeLu startete seinerzeit mit bei allen Genres zugreifenden parodistischen Nummernabenden, allerdings durch Politiker-Imitationen und Realsatiren branchenunüblich kabarettistisch aufgeladen. Mit Programmen wie "Die dünnen Jahre sind vorbei", wo es um die Midlife-Crisis ging, fand man dann sogar zur Stück-Form.

Jetzt also sollte es mal ganz um die Musik gehen, und warum die ursprünglich nur für ausgewählte kleine Clubs gedachte Show in der Elbphilharmonie (als Live-Mitschnitt veröffentlicht) landete, machte der Lustspielhaus-Auftritt schnell deutlich: Kaum eine A-Cappella-Gruppe bringt stimmliche Extraklasse mit so ausgefuchsten Arrangements, witzigen Ideen und nonchalanter Moderation zusammen. Ob sie Jazz-Standards wie "You Go To My Head" so orchestral hinzaubern, dass man keine Begleitband vermisst, Pop-Songs komödiantisch kapern, eine wilde Perkussion-Nummer auf Koffern inszenieren oder mit eigenen Stücken glänzen, das sind bis hin zur Leonard Cohen entliehenen "LaLeLu-ja"-Hymne alles echte Hinhörer.

Eine stimmliche Tour de Force, bei der jeder etwas Persönliches beisteuern darf. Bass Tobias Hanf zum Beispiel ein bebendes "Ring Of Fire", Bariton Frank Valet ein "Somebody I Used To Know" ergreifender als das Original, Kollege Jan Melzer eine grandiose Elvis-Parodie auf Plattdeutsch oder Mezzosopranistin Sanna Nyman mit Weltmusikalischem. Man darf bei LaLeLu in dieser Form durchaus an das deutsche Pendant zu Manhattan Transfer denken. Und spätestens mit dem fulminanten Medley aus ihren parodistischen Corona-Podcasts reißen sie auch alle aus den Sitzen.