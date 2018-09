13. September 2018, 22:18 Uhr Laim/Pasing Grüne informieren über Alternativen zu Plastik

Er wird noch zig Generationen überdauern: der Plastikmüll, der längst die Weltmeere vermüllt. Der Ortsverband Laim der Grünen will am Samstag, 15. September, umweltschonende Alternativen zum langlebigen Kunststoff aufzeigen und über die Problematik an sich informieren. Vormittags von 10 bis 12.30 Uhr werden an einem Aktionsstand gegenüber der Stadtbibliothek Laim, Fürstenrieder Straße 52, etwa plastikfreie Ausweichmöglichkeiten für Zahnbürste oder Brotzeitdose vorgestellt. Mit dem Stand ziehen die Organisatoren am Nachmittag dann weiter an die Bäckerstraße 1 bei den Pasing Arcaden, wo sie von 13.30 bis 16 Uhr ebenfalls Auskunft geben und auch umweltschonende Varianten zu Pet-Flaschen und ähnlichem vorstellen.