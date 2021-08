Beim Suchen und Finden einer Möglichkeit, sich zu engagieren, unterstützt das Freiwilligen-Zentrum West bei einer Sprechstunde in der Stadtbibliothek Laim an der Fürstenrieder Straße 53. Ob im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich - das Freiwilligen-Zentrum hat mehr als 100 Kooperationspartner im Münchner Westen, bei denen sich die Besucher einbringen können. Die Treffen finden jeden ersten Mittwoch im Monat von 13 bis 16 Uhr statt, der nächste Termin ist am Mittwoch, 1. September. Eine Anmeldung ist per E-Mail an fwz-west@caritasmuenchen.de möglich.