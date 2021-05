Ob der Alte Südliche Friedhof oder das orthodoxe Kloster in Obermenzing, bis hin zu kleinen Häusern in Laim - die Fotoausstellung "Unbekanntes München" zeigt spannende Orte, abseits des Marienplatzes. Die Hobby-Fotografen der Fotogruppe des Bahn-Sozialwerkes haben versteckte Plätze abgelichtet, die selbst eingefleischte Münchner oft nicht kennen. Die Ausstellung wurde bis 24. Juli verlängert und ist in den Räumen der Stadtbibliothek an der Fürstenrieder Straße 53 während der Öffnungszeiten zugänglich. Weitere Infos unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/laim oder Telefon 1 27 37 33-0.