In der engen westlichen Laimer Röhre kommen sich Fußgänger und Radfahrer immer wieder in die Quere. Seit dort die Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke und die sogenannte Umweltverbundröhre begonnen haben, hat sich die Lage verschärft. Von einem "ungeregelten Durcheinander" und einer "vollkommen untragbaren" Situation sprechen die Stadtviertelvertreter in Laim. In einem Dringlichkeitsantrag fordert der örtliche Bezirksausschuss Abhilfe - wenigstens durch eine entsprechende Beschilderung und Schrittgeschwindigkeit am Tunneleingang. Brenzlig sei die Lage vor allem in dem etwa hundert Meter langen Abschnitt nahe dem westlichen Treppenabgang zur S-Bahn, in dem sich der Raum durch einen Baustellenbereich und einen Kiosk noch mal verengt. Auch der Laimer Polizei sei die Gefahrenstelle bekannt, bestätigt Martin Bachmaier, Leiter der Polizeiinspektion Laim. "Wir versuchen zu unterstützen und schicken regelmäßig unsere Streifen, um zu kontrollieren." Bei einem Ortstermin mit der Polizei des Nachbarbezirks Neuhausen-Nymphenburg wollen die Beamten Anfang kommenden Jahres gemeinsam eine Lösung finden.