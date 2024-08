Sicher wohnen in Laim heutzutage mehr Künstler als in anderen Münchner Stadtteil. Doch die Kunst selbst, etwa in Form von Reiterstandbildern, prächtigen Bauten oder strahlenden Denkmälern, ist in dem traditionellen Arbeiterbezirk eher rar – für Repräsentation nach außen hatten die Menschen im Viertel eher wenig Mittel.

Die beiden begeisterten Laimer Gerhard Laub und Norbert Winkler, schon in der Vergangenheit vielfach aktiv für ihr Viertel, haben sich trotzdem oder gerade deshalb aufgemacht und eine Broschüre aufgelegt: den „Kunstführer München Laim“, in dem sie drei Touren durch den Stadtbezirk beschreiben. Zwei dieser Rundwege beginnen an der Agnes-Bernauer-, Ecke Fürstenrieder Straße, der dritte am Laimer Platz.

Ohne viel kunst- oder bauhistorische Ausführungen, beschreiben die beiden darin, was sie sehen: die überlebensgroße Schäferstatue am Wegesrand etwa, die auf die lang bäuerliche Vorgeschichte des Viertels anspielt, oder die steinernen, Putti-ähnlichen Figuren musizierender Knaben über Hauseingängen. Statt lang darüber zu dozieren, stellen die Hobbyhistoriker häufig einfach nur die richtigen Fragen, wie zum Beispiel: „Was meinen Sie, würde man heutzutage Kleinkinder in so nackter Pose darstellen?“

Werke namentlich bekannter Künstler führen sie dabei ebenso auf, wie Arbeiten ungenannter Meister, Kunst in Kirchen wie in Grünanlagen, Sgraffito-Arbeiten, die in der Nachkriegszeit auch an Sozialwohnungsbauten en vogue waren, ebenso wie aktuelle, künstlerische Graffiti. Eine entsprechende Arbeit des Künstlers Martin Blumöhr ziert seit 2019 alle vier Seiten des Pumpenhäuschens der Autobahndirektion. Blumöhr hat den Funktionsbau mit fantastisch überhöhten Motiven aus dem nahe gelegenen Westpark bemalt.

Das Häuschen strahlt dadurch farbenfroh und fröhlich wie nur wenig der raren anderen Kunst in dieser Gegend. Und deshalb versäumen die beiden gut informierten Autoren auch nicht, deren mögliches Verschwinden schon einmal zu beklagen. „Es kann in der nächsten Zeit leider passieren, dass das Pumpenhäuschen den Bauarbeiten zur Tram-Westtangente zum Opfer fällt“, schreiben sie. Deshalb haben sie es für ihren Führer, der kostenlos in vielen Laimer Läden ausliegt, gleich mal von allen Seiten dokumentiert, notfalls als bloße Erinnerung.