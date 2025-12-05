Zum Hauptinhalt springen

ICE-Betriebswerk in LaimStromschlag: Bahnmitarbeiter lebensgefährlich verletzt

Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Der 56-Jährige kam bei Reparaturarbeiten der Oberleitung des Nachbargleises zu nah.

Ein Bahn-Mitarbeiter ist am Donnerstag bei Arbeiten im ICE-Betriebswerk an der Landsberger Straße lebensgefährlich verletzt worden. Der 56-Jährige hatte gegen 13 Uhr eine abgeschaltete Oberleitung reparieren wollen und befand sich dafür auf der Arbeitsplattform eines Bauzugs.

Dabei sei er offensichtlich zu nah an die unter Strom stehende Oberleitung des Nachbargleises gekommen, wie die Bundespolizei mitteilte. Es sei zu einem Spannungsüberschlag gekommen, wodurch der Mann schwerste Verbrennungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Bundespolizei ein Fremdverschulden aus.

