31. Mai 2019, 21:54 Uhr Laim Begehrtes Grün

Die Stadt hält einen Bebauungsplan nicht für das Mittel der Wahl, um Laims historische Villengärten zu schützen

Von Andrea Schlaier, Laim

Über einen Bebauungsplan wird die zunehmende Verdichtung von historischen Villengärten im Herzen von Laim künftig nicht vereitelt werden. Der Bezirksausschuss hatte von der Stadt ein entsprechendes planerisches Instrument für das Geviert Perhamerstraße/ Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße und Reutterstraße gefordert, nachdem dort immer mehr Häuser ins üppige Grün von denkmalgeschützten Domizilen gestellt würden. Andreas Uhmann, Leitender Baudirektor im Planungsreferat, hat dem Wunsch jetzt eine Absage erteilt.

Der Nachverdichtungsdruck, so die Argumentation der Stadtteilpolitiker, mache auch vor diesen schützenswerten Anlagen nicht mehr halt. Damit verschwinde nicht nur prägendes Grün im Viertel, sondern auch die Identität der Gegend. Als Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit führte die Bauausschuss-Vorsitzende Anette Zöllner (CSU) ein paar Adressen an: Da ist etwa das Anwesen St. Ulrich an der Lutzstraße mit Bauvoranfragen für Neubauten rund um die Kirche, oder die denkmalgeschützte Villa und der Garten an der Neuburgerstraße 8, zudem wurde dem Gremium ein Vorbescheid vorgelegt für den Neubau eines Einfamilienhauses im Garten des Anwesens an der Von-der-Pfordten-Straße 19, die unmittelbar an die "Villenkolonie Schlosspark Laim" grenzt.

Nach eingehender Prüfung, so erklärt Andreas Uhmann dem Bezirksausschuss schriftlich, könne man dem Antrag der Laimer nicht entsprechen. Aus besagtem Geviert lägen der Behörde keine Anträge oder Planungen vor, die eine negative Auswirkung auf das Gebiet erkennen ließen. Eine spezielle städtebauliche Konzeption sei dort deshalb derzeit nicht erforderlich, die aber wiederum Voraussetzung sei, um dem Gesetz nach überhaupt Bauleitpläne aufstellen zu können. Dem Bezirksausschuss gehe es nach Uhmanns Einschätzung ja um den Schutz der vorhandenen Denkmäler, für die "im Regelfall der vorhandene rechtliche Rahmen" ausreiche. Er verweist auf das Denkmalschutzgesetz. Das sehe beispielsweise vor, dass Neu- oder Umbauten in der Nähe von Baudenkmälern auf die Erhaltung von Ensembles angemessen Rücksicht nehmen müssten.