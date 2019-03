6. März 2019, 21:06 Uhr Laim Auto kollidiert mit Tram: Vier Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Trambahn und einem Auto sind am Mittwochabend zwei Fahrgäste sowie der Fahrer und der Beifahrer des Autos verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Laim an der Kreuzung zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Sandrartstraße. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr wurde das Auto von der Tram an der Fahrerseite erfasst. Der Fahrer wurde dadurch eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den Schwerverletzten, er wurde in eine Klinik gebracht. Der Beifahrer erlitt ebenso wie zwei Fahrgäste der Straßenbahn leichte Verletzungen. Der Unfallhergang ist noch nicht geklärt.