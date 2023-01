Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Für wen das Dieselverbot gilt Damit die Luftqualität in der Stadt endlich besser wird, sperrt München ältere Fahrzeuge aus der Innenstadt aus. Die Regelung gilt von diesem Mittwoch an - doch es gibt viele Ausnahmen. Was Autofahrer wissen sollten. (SZ Plus)

Lahav Shani wird wohl Chefdirigent der Philharmoniker Am Mittwoch entscheidet der Münchner Stadtrat über die künftige musikalische Leitung, die Ernennung des jungen israelischen Dirigenten gilt inzwischen aber als sicher.

Münchens ältester Bauernhof ist gerettet Die Sanierung des denkmalgeschützten und doch vor Kurzem noch einsturzgefährdeten Derzbachhofs ist gelungen - und damit auch die Versöhnung mit seiner modernen Nachbarschaft. Warum das gar nicht so einfach war und was man dort nun tun kann. (SZ Plus)

Denkmal in Forstenried: Enttäuschte Hoffnungen auf dem Derzbachhof

Eine Frage der Kohle Das legendäre Bergwerk im Deutschen Museum könnte zum Opfer der Sanierung werden. Zunächst wollte der Denkmalschutz die Gipskulissen retten, nun darf wohl doch viel weggeschmissen werden. So bliebe mehr Geld für eine neue Ausstellung.

Tumulte vor Polizeiwache in Maxvorstadt 19 Streifen waren am Sonntagmorgen im Einsatz, als zehn Personen vor der Polizeiinspektion die Freilassung ihrer Freunde forderten.

Die Crossover-Band "Inlier" ist Band des Jahres Wie groß die Vielfalt und das Potenzial der Münchner Musikszene ist, beweisen auch alle anderen teilnehmenden Bands. Am Ende ist das Ergebnis der Jury jedoch eindeutig.

Mann spaziert auf Gleis am Hauptbahnhof Er habe einen ruhigen Ort gesucht, sagt der Mann der Polizei. Die Einfahrt eines Zuges wird durch den 28-Jährigen blockiert.

Albino-Alligator hat ein neues Zuhause Im September hatten Zöllner am Münchner Flughafen das Tier im Gepäck eines Passagiers entdeckt. Es war in Frischhaltefolie gewickelt und konnte kaum atmen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg