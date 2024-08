Das Münchner Publikum hat Lahav Shani zuletzt Mitte Juli bei Klassik am Odeonsplatz gemeinsam mit Geigerin Anne-Sophie Mutter und seinem künftigen Orchester, den Münchner Philharmonikern, erlebt. In Tel Aviv wird er am Mittwoch, 7. August, Gustav Mahlers Dritte Symphonie dirgieren, am Pult seines Israel Philharmonic Orchestra (IPO).